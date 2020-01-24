居屋海悅花園額印貨715萬沽 兩年實蝕40萬

青衣居屋海悅花園有3房戶業主持貨不足2年，繳付額外印花稅後需損手40萬元離場。

中原分行經理黃成業表示，上述為海悅花園3座低層D室，實用面積590方呎，3房間隔，享海景，惟室內裝修略為殘舊，原業主原本購入作自住，因急於套現，故於自由市場以780萬元放盤，最終減價65萬元至715萬元成交，實呎12119元，成交價貼近市價水平。由於原業主2018年中以652萬元已補地價購入，持貨不足2年，轉手需付10%額外印花稅、即涉及71.5萬元，連同釐印及代理佣金計，預料實蝕約40萬元或6%。

投資者985萬沽曦巒 8年損手近兩成

同時，亦有投資者在疫市下蝕讓沽貨。市場消息指出，銅鑼灣曦巒中層A室，實用面積465方呎，屬1房間隔連多用途房，原業主上月以1050萬元放盤，減價65萬元或6%，以985萬元成交，實呎21183元，成交價較去年同類做價低逾一成。原業主為投資者，2012年10月以1119.9萬元購入單位作收租用途，持貨8年，帳面蝕134.9萬元或12%，惟連同使費計實蝕約187萬元或17%。

天巒月內4宗二手全蝕離場

至於過去蝕讓不斷的上水洋房天巒，由上月至今暫錄4宗二手成交，4宗均屬蝕讓個案。市場消息指出，天巒最新一宗成交位於納沙泰爾大道單號洋房，實用面積1660方呎，屬3套房間隔，設有天台及車位，新近連同租約以1875萬元成交，實呎11295元，成交價低市價一成。原業主2016年4月1950萬元購入，持貨4年，帳面蝕讓75萬元或4%，連同入市稅項及雜費計，估計實蝕近170萬元或9%。

MONTEREY 額印鬆綁沽 3年賺四成

此外，利嘉閣分行經理黃金欽表示，將軍澳MONTEREY 6B座高層E室，實用面積366方呎，1房間隔，原業主2017年3月約507萬元購入，持貨剛滿3年，額印鬆綁後即以708萬元沽出，實呎19334元，帳面獲利約201萬元或近40%。