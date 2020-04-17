嘉熙開放式9000元租出 平絕白石角 天賦海灣4房呎租失守20元 屋苑新低

明報記者 歐陽慧恩

近月白石角區內的嘉熙及雲匯相繼入伙，由於兩屋苑單位總數達2566伙，令區內租盤量大增，加上疫情影響，部分業主只能減價吸客。市場消息指，嘉熙6座中層H室，實用248方呎，開放式間隔，以9000元租出，屬白石角歷來最低月租水平，實用呎租36.3元。業主2018年531萬元購入，租金回報僅約2厘。另屋苑6座低層H室，同為248方呎開放式戶型，亦以9000元租出，呎租36.3元，業主2018年518萬元購入單位，租金回報亦僅約2厘。

上月底同類開放式低見9200元

屋苑上月才錄得249方呎單位以9200元租出，呎租36.9元，一度成區內月租新低，現相差僅約2周，即再刷新低紀錄，而屋苑本月至今已錄32宗租賃成交，超越3月全月的30宗。雲匯亦錄低價租賃成交，市場消息指，5座低層B3室，實用284方呎，開放式戶型，以10800元租出，呎租38元，為屋苑目前最低租務成交。業主去年以493萬元購入單位，租金回報約2.6厘。

區內租金回報 部分不足2厘

區內不但細單位租金下滑，天賦海灣大單位亦因盤源增加而令租金受壓。中原分行經理許秋偉指，屋苑近日連錄2宗租務成交，11座低層B室，實用1348方呎，屬4房連工人套房間隔，以及12座低層A室，同為實用1348方呎，4房連工人套房戶型，兩伙均各以2.6萬元獲本地家庭客承租，呎租19元，較市價低約一成，並為屋苑新低呎租水平。兩伙均由同一業主於2015年以「一約多伙」形式同時購入，作價約3204.4萬元，租金回報不足2厘。

囍滙2房3.7萬租出 低去年高位一成

除白石角外，其他地區亦錄低價租賃個案。利嘉閣地產分行經理梁志偉透露，深水灣壽臣山道西12號地下單位，實用約1,722方呎，4房雙套間隔，以月租8萬元租出，呎租46元。業主2018年3月約4,800萬元購入，租金回報約2厘。另外，中原區域營業經理李志豪表示，灣仔囍滙3座高層A室，實用591方呎，2房間隔，近日以3.7萬元租出，呎租約63元，較去年同類租金高位約4.2萬元下調約12%。原業主2013年以1,424萬元購入上址，租金回報約3.1厘。