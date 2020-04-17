經濟

香港地產

嘉熙開放式9000元租出 平絕白石角 天賦海灣4房呎租失守20元 屋苑新低

【明報專訊】新冠肺炎疫情下，劈租潮殺入大埔白石角，區內多個屋苑近月相繼入伙，成為租盤供應重災區，其中嘉熙更連錄開放式單位以9000元租出，為整個白石角新低水平。此外，區內主打大單位的天賦海灣，實用呎租亦首度跌穿20元關口。

明報記者 歐陽慧恩

近月白石角區內的嘉熙及雲匯相繼入伙，由於兩屋苑單位總數達2566伙，令區內租盤量大增，加上疫情影響，部分業主只能減價吸客。市場消息指，嘉熙6座中層H室，實用248方呎，開放式間隔，以9000元租出，屬白石角歷來最低月租水平，實用呎租36.3元。業主2018年531萬元購入，租金回報僅約2厘。另屋苑6座低層H室，同為248方呎開放式戶型，亦以9000元租出，呎租36.3元，業主2018年518萬元購入單位，租金回報亦僅約2厘。

上月底同類開放式低見9200元

屋苑上月才錄得249方呎單位以9200元租出，呎租36.9元，一度成區內月租新低，現相差僅約2周，即再刷新低紀錄，而屋苑本月至今已錄32宗租賃成交，超越3月全月的30宗。雲匯亦錄低價租賃成交，市場消息指，5座低層B3室，實用284方呎，開放式戶型，以10800元租出，呎租38元，為屋苑目前最低租務成交。業主去年以493萬元購入單位，租金回報約2.6厘。

區內租金回報 部分不足2厘

區內不但細單位租金下滑，天賦海灣大單位亦因盤源增加而令租金受壓。中原分行經理許秋偉指，屋苑近日連錄2宗租務成交，11座低層B室，實用1348方呎，屬4房連工人套房間隔，以及12座低層A室，同為實用1348方呎，4房連工人套房戶型，兩伙均各以2.6萬元獲本地家庭客承租，呎租19元，較市價低約一成，並為屋苑新低呎租水平。兩伙均由同一業主於2015年以「一約多伙」形式同時購入，作價約3204.4萬元，租金回報不足2厘。

囍滙2房3.7萬租出 低去年高位一成

除白石角外，其他地區亦錄低價租賃個案。利嘉閣地產分行經理梁志偉透露，深水灣壽臣山道西12號地下單位，實用約1,722方呎，4房雙套間隔，以月租8萬元租出，呎租46元。業主2018年3月約4,800萬元購入，租金回報約2厘。另外，中原區域營業經理李志豪表示，灣仔囍滙3座高層A室，實用591方呎，2房間隔，近日以3.7萬元租出，呎租約63元，較去年同類租金高位約4.2萬元下調約12%。原業主2013年以1,424萬元購入上址，租金回報約3.1厘。

上 / 下一篇新聞

零售界料年底前1/4店舖結業 零售協會主席謝邱安儀：5月前逾萬員工失業
零售界料年底前1/4店舖結業 零售協會主席謝邱安儀：5月前逾萬員工失業
零售協會：除了減租 沒措施可救亡
零售協會：除了減租 沒措施可救亡
連卡佛載思吳宗恩：高管減薪20%至50%
連卡佛載思吳宗恩：高管減薪20%至50%
按證公司：百分百擔保貸款下周一接受申請
按證公司：百分百擔保貸款下周一接受申請
國泰3月客量跌九成 分析：上半年或蝕70億
國泰3月客量跌九成 分析：上半年或蝕70億
恒指挫138點 逾200億湧新經濟股 平醫阿里健康再破頂 今年升逾七成
恒指挫138點 逾200億湧新經濟股 平醫阿里健康再破頂 今年升逾七成
星石油貿易商財困 拖欠匯豐等銀行234億
星石油貿易商財困 拖欠匯豐等銀行234億
蘇格蘭基金大手增持美團
蘇格蘭基金大手增持美團
SK集團沽清中燃 最多套117億
SK集團沽清中燃 最多套117億
穆迪評4低評級內房：再融資風險非常高
穆迪評4低評級內房：再融資風險非常高
私募基金華平11億入主神州租車
私募基金華平11億入主神州租車
半新股華和遭洗倉暴瀉85% 首季上市新股 近七成「穿底」
半新股華和遭洗倉暴瀉85% 首季上市新股 近七成「穿底」
跨境支付Airwallex新輪融資 騰訊李嘉誠加碼
跨境支付Airwallex新輪融資 騰訊李嘉誠加碼
涉違董事責任 美亞娛樂判罰2025萬
涉違董事責任 美亞娛樂判罰2025萬
匯豐：年輕人忽略網絡安全細節
匯豐：年輕人忽略網絡安全細節
美4周增2200萬失業大軍 市場憧憬重啟特朗普經濟 科技股受捧
美4周增2200萬失業大軍 市場憧憬重啟特朗普經濟 科技股受捧
亞特蘭大聯儲行：美企下月臨生死存亡
亞特蘭大聯儲行：美企下月臨生死存亡
華府托市 買油兼要求延後開採
華府托市 買油兼要求延後開採
晶片需求穩 台積電首季利潤倍增
晶片需求穩 台積電首季利潤倍增
張兆聰：安踏具品牌效應 60元小注收集
張兆聰：安踏具品牌效應 60元小注收集
力伍：瑞幸打擊信心 增社會經濟成本
力伍：瑞幸打擊信心 增社會經濟成本
技術取勝：中移動不宜跌穿20天線
技術取勝：中移動不宜跌穿20天線
盧駿匡：大巿近見頂 用逆向ETF對冲
盧駿匡：大巿近見頂 用逆向ETF對冲
劉思明：科網股強勢 高鑫新零售概念可留意
劉思明：科網股強勢 高鑫新零售概念可留意
周顯：中長線投資 不宜做圖表派
周顯：中長線投資 不宜做圖表派
譚新強：如何重開經濟 是全球最重要決定
譚新強：如何重開經濟 是全球最重要決定
湯文亮：解封才算抗疫成功
湯文亮：解封才算抗疫成功
多國盛行露營車 自住兼旅行 最平30萬圓「上車夢」
多國盛行露營車 自住兼旅行 最平30萬圓「上車夢」
居屋海悅花園額印貨715萬沽 兩年實蝕40萬
居屋海悅花園額印貨715萬沽 兩年實蝕40萬
大家樂前主席3188萬「首置」入市琨崙
大家樂前主席3188萬「首置」入市琨崙
麵店5萬續租梁朝偉北帝街舖
麵店5萬續租梁朝偉北帝街舖
寬按保半年 600至1000萬買賣增7%
寬按保半年 600至1000萬買賣增7%