多國盛行露營車 自住兼旅行 最平30萬圓「上車夢」

在外國不少國家，露營車早已成為一家幾口的棲身之地。在美洲等地，更將露營車稱為Motorhome，有着「汽車兼住家」的含意。究竟露營車在海外地區有多普及呢？以澳洲為例，根據澳洲露營車工會的數據顯示，目前在當地已登記的旅行拖車（Caravan）就超過66萬輛，露營車（Campervan）就超過6萬輛。當地人喜歡這類含生活設備的車輛作自住或國內旅行。

旅行拖車及露營車兩者都具備生活設備，如牀鋪、煮食用具、雪櫃、衛生設備等，但前者沒有驅動力，需要一輛私家車拖動，後者則兼備駕駛功能，兩者亦可於道路行駛。而數據顯示，露營車的平均壽命都高於10年以上，普遍可使用17至18年。

30萬元露營車 麻雀雖小五臟俱全

當地法例規定，行車人士必須為車輛進行登記，並且要每年更新一次，不過每個州份的條例有不同，持有人進入不同地區前，應細閱各區指引。在買入前，要考慮的事情有很多，即使露營車可以四處移動，不過空間相對狹小，普遍約為二百多平方呎。如果人數較多，購買金額自然較為昂貴。從澳洲出售露營車平台顯示，可以容納四人的2020年新款車，售價為8.299萬澳元（約為40.4萬港元），面積187平方呎，行車馬力為180HP。車內設有煮食爐具、淋浴等設施。

如考慮二手車，售價就會較為便宜，以2014年出產二手露營車為例，亦可容納四人，面積達255平方呎，售價為6.19萬澳元（約為30.2萬港元）。此車設有明火煮食、是洗滌潔具、牀鋪、浴室等等。價錢方面較新款車便宜10萬元，但車身較新款車重超過1000公斤，而且行車馬力亦只有134HP。

留意燃油保險維修開支

雖然露營車在澳洲是合法，亦可於道路駕駛，但要留意的是，法例規定不可隨意在道路上停泊，駕駛者需要停泊在合法的休息區，這些區域大部分是免費的，但部分需要收費。

與一般住宅物業不同的是，露營車需要經常行駛，出現故障及維修的機率較高。因此建議，每行駛500公里就應該進行一次基本檢查，如檢查車輪壓力和冷卻液液位。假如駕駛至叢林，要留意會否撞到樹枝。一般物業開支包括管理費、家居保險、水電費等等。露營車亦有一些經常性開支，例如燃油成本，假如經常開冷氣，燃油消耗會較快。另外不同國家亦會要求持有人為車輛買入第三者責任保險，另外亦要預留一筆維修開支。

除了澳洲盛行露營車為家，不同的國家及地區亦已逐漸容許露營車合法化，作為自住、出租給旅客使用。例如台灣，容許持有小型客貨車牌照一年的民眾，完成技術訓練後，可以附掛750至3000公斤的旅行拖車行駛。另外美國的條例更寬鬆，露營車不但可以在道路上駕駛，亦可以停泊在賭場外、沃爾瑪（Walmart）的停車場、國家或州立公園等。

事實上，露營車為不少年輕人完成「上車夢」，作為一個長期居所，亦可以此遊歷世界不同地區，同時亦振興了汽車產業。

香港露營車不可路上行駛

在香港，如要買入露營車售價約為20萬元起，面積由100平方呎至250平方呎不等，一般而言，車內已經具備基本生活設備，如冷暖氣機、電視、煮食爐、電熱水爐、廁所等。雖然買車費用便宜，不過根據運輸署的《道路交通條例》顯示，在現行條例中，露營車不可在道路上行駛，亦不受《道路交通條例》規管。

如露營車持有人將車輛作短期收費住宿服務，則需符合《旅館業條例》，經營者需領有旅館牌照才可經營。有關部門亦表明，擬用作旅館的露營車，在結構和消防安全方面均達至標準後，才會向申請人簽發旅館牌照。另外，亦要留意安置地點是否符合相關土地用途的規定等。

如用作短期出租用途，其所在的營地亦要通過多項審核，如停泊處位置、尺寸，露營車必須為單層、車與車間須留有至少5米無阻礙空間並禁止生火和煮食。經營者須購第三者保險，投保額為每宗事故不少於1000萬元及不設賠償宗數上限。

明報記者 黃清瑤

[黃清瑤 海外置業錦囊]