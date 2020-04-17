湯文亮：解封才算抗疫成功

我有不同見解，我不能否定香港抗疫成功，但只是上半部分，下半部分一定要講解封，如何令香港的經濟從疫情逆境中復元。如果永遠不解封，或者等待全世界解封之後才慢慢解封，香港就不能夠說是抗疫成功。

老實說，解封一定有相當危險，確診數字一定會上升，但不能夠永遠不解封，甚至解封是與時間競賽，最低限度與其他國家或地區同步解封，香港現在有抗疫成功優勢，但如果解封的進度落後於其他國家，優勢將會消失於無形。其實，壓抑樓市的辣招也是一樣，政府的確是趕絕了炒家，不過，辣招永遠不撤，又怎可以說政府調控樓市的政策有效？

由解除限聚令開始 谷內部消費

解封應採取「後入先出」機制，最後實施的限聚令應最早解除，讓香港人自律，自動限制集會人數、戴口罩等，解除限聚令會令香港內部消費回升，令多些香港人能夠在疫情下生存，經濟亦有望從谷底反彈。

在限聚令解封一段時間之後，確診數字亦沒有大幅反彈，香港應盡快與國內回復正常交往，無論水、陸、高鐵、航空都要回復正常，在一段比較長時間之後，確診數字保持低水平，才可以全面解封，與全世界保持正常交往，到那時候才可以說是抗疫成功，即是一個人因病入院，一日未出院都不能夠說他康復。

老實說，抗疫成功，解封比全民抗疫更困難，不過，就算多困難，政府都要按時勢解封，唔解封，即使長時間零確診，都不能夠說是抗疫成功。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]