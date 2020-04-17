劉思明：科網股強勢 高鑫新零售概念可留意

恒指昨日低開後最多跌290點、低見23,854點回升，惟升至約24,100點受阻，之後23,900點之上徘徊，收報24,006點，跌138點或0.58%；國指跌0.54%。大市成交1058億元，低於60天平均逾一成，氣氛審慎。

大市方面，據《明報》港股數據庫，升跌比率31比69，跌逾3%佔下跌股份一成半，升逾3%佔一成半多；陽燭對陰燭為48比52，大市下跌的多，但沽壓不大並有買盤承接，近半股份以陽燭收市。

燃氣供應股跌近3% 沽壓最大

本報數據庫追蹤的30個行業，軟件服務升1.78%，但上升股份不足七成；緊隨農業及水務升1.14%，只有四成股份上升；科技器材、醫藥保健升約0.8%，有六成股份上升，表現個別。下跌行業中，燃氣供應跌近3%，沽壓最大，其次紡織及服飾跌約2%，本地金融、中資電力、航空及相關跌近2%。

從大市或個股表現來看，氣氛不算太差，科網以外，其他主題股有炒作。物管股勢不可當，輪流破頂；個別日常用品、消費向好，維達（3331）、頤海（1579）強勢闖高位，安踏（2020）、中糧肉食（1610）、青島啤（0168）已重上50天線；新能源車概念比亞迪股份（1211）、比亞迪電子（0285）、贛鋒（1772）與半導體股繼續有炒作；教育宇華（6169）、新高教（2001）亦強勢逼近高位。

物管股勢不可當 輪流破頂

不過，科網整體表現最強，3月來領漲的騰訊（0700）上試3月高位，當時恒指於26,800點水平；平安好醫生（1833）屢創新高，阿里健康（0241）觸及新高，新東方在線（1797）上試新高。阿里巴巴（9988）、金山軟件（3888）發力，升穿前平台關口阻力200元及255元。

高鑫零售（6808）的業務看似不夠科技化，但近個多月表現並不遜於甚至好過好醫生、阿里健康等互聯網股。美銀剛發表的報告正好講出該股市場看法或賣點，該行指市場普遍將高鑫視為疫情中防守股份，但該行認為重點是公司與阿里合作兩年後，線上業務已達到規模化，可以保持穩定增長，公司是其一少數的大型公司在新零售取得成功，並準備好迎接疫情後消費模式轉變。美銀重申高鑫買入評級，目標價上調至13.6元。

美銀上調高鑫目標價至13.6元

股價方面，高鑫升至2013年高位，加上近1個月累升17%，昨天出現回吐，短線可於11.5元附近吸納，並設低收20天線約11元止蝕。

[劉思明 數據尋寶]