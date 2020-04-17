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張兆聰：安踏具品牌效應 60元小注收集

【明報專訊】恒指昨跌138點，收報24,006點，成交金額1058億元。美股周三晚回吐，銀行股績後受壓，紐約期油再跌穿每桶20美元，能源股亦遭拋售。相對之下，科技股表現不俗，Netflix及亞馬遜均創新高，逆市偏強。資金一面倒流向科技股，傳統行業相對落後，但個別具品牌效應的優質股則可逢低吸納，安踏（2020）可於60元水平小注收集。

美國3月份經濟數據欠佳，零售銷售跌8.7％，跌幅超出市場預期的8%，並創歷來最大按月跌幅；扣除汽車的零售銷售按月跌4.5%，跌幅則較預期小。工業生產按月跌5.4％，設備使用率急跌至72.7％。美國最新一周首次申領失業救濟數字達520萬，數據公布後，道指和標普500指數一度跌3％，始終經濟狀况較世界大戰和任何一次金融危機時更差，傳統行業如零售、旅遊、運輸等又受到隔離措施影響特別大。當標普500指數由低位反彈近30％後，對壞消息的反應會較一般。

短期市况膠着 橫行區間波動為主

但以近期美股的升幅，周三的回吐其實相當溫和。現在的問題是疫情究竟何時大幅減退。市場基本是假設本月會見頂進入平台期，5月份回落，6月份開始看到疫情結束的曙光。現在未見新確診數字改變這個預期，意味差勁的經濟數字只會是暫時的。雖然聯儲局官員認為會有V形反彈，但一方面大家都是靠估，退一步看，V形與否並不重要，只要疫情減退、下半年經濟回復正常、2021年盈利反彈，正常來說，優質龍頭企業就不會再次大跌。但短期市况可能進入膠着狀態，橫行區間波動為主。但科技股強勢，陸續有股份創新高，部分股份如Netflix、亞馬遜受惠於疫情，整體上科技股受社區隔離措施影響相對較小。港股這邊也是如此，匯控（0005）、渣打（2888）等跟隨外圍銀行股下跌，但騰訊（0700）、阿里（9988）都升逾1%，站穩400元及200元之上，並未跟隨大市向下。二線科技股也持續強勢，互聯網醫療、SaaS、雲計算均持續向好，物管股、個別醫藥股亦佳。資金炒作態度積極，風險胃納偏高。恒指24,000點之上動力一般，但市况有不少機會。

管理層指銷售回復至正常水平70%

安踏首季的安踏品牌產品零售金額按年錄20%至25%的負增長，而FILA品牌零售金額則按年錄中單位數的負增長，其他品牌之零售金額按年則錄高單位數的負增長。整體上，安踏首季表現優於1至2月社會消費品零售總額的下降20.5%，也更勝紡織服裝類零售額的同比下降30.9%。

野村指安踏原先指引表示安踏品牌銷售將跌20%至30%，FILA跌10%至20%，最終表現勝預期。管理層又指4月4月初至今的復蘇好於預期，銷售已回復至正常水平的70%，集團早前預期要到5月才可恢復至70%。面對當前不明朗的經濟局面，市場對於業績極為重視，交到數的必會受到追捧。安踏在最困難時期也表現勝預期，估值有條件回到疫前水平。當然，復蘇之路會比較反覆，市場也有看淡的意見，例如花旗指安踏一直靠FILA推動增長，現在失速的風險很大，同時東京奧運延期，早已計劃好的推廣支出卻很難縮減，均不利本年度盈利表現。但筆者覺得市場重點是最壞情况是否已經出現，以及經濟正常化後能否重拾增長動力，暫時市場看法較為正面。當然，市况波動，入市策略宜吸勿搶，可看看能否在60元附近低。

[張兆聰 還看今朝]

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