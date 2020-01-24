經濟
盧駿匡 圖金術

投資策略

盧駿匡：大巿近見頂 用逆向ETF對冲

【明報專訊】恒指本周反彈至3月12日的裂口位，屬主要的技術阻力，加上短線市寬升至80%以上的嚴重超買水平，料市况非常接近見頂。假如調整展開，恒指將有機會下試3月低位21,139點。然而，觸發今次調整的信號可會是一個下跌裂口或大陰燭，屆時可考慮買入反向ETF（7500）作對冲。

由於疫情在全球蔓延，相信上半年的經濟難以樂觀，因此企業必須有相對較佳的抵禦逆境能力，當中負債比率及信貸評級會是考慮因素。

佳源國際評級升 2.85元有支持

參考佳源國際（2768），其淨資本負債比率由去年同期的約145%大幅下降至本年度的約78%，並獲穆迪上調評級至「B2」，展望為「穩定」，同時亦首次獲標準普爾給予「B」級的信貸評級，相信會有利公司長遠發展。此外，佳源在2019年更將長短債的佔比由5:5，改善至7:3。

佳源國際主要業務包括開發及銷售住宅及商用物業、開發安置房及翻新工程，還有出租集團的商用物業。

截至2019年12月31日，集團合共擁有63個項目，覆蓋長三角、安徽、粵港澳大灣區城市及「一帶一路」沿線城市，可足夠未來三到五年的發展需求。

參考截至2019年12月31日的年度業績，佳源收益增長18%，毛利上升16.4%；每股基本盈利0.5203元人民幣，並派發末期股息每股11仙。 技術走勢方面，短線阻力位於3.24元，而支持位在2.85元。

（筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份）

ASC分析系統創辦人

[盧駿匡 圖金術]

上 / 下一篇新聞

零售界料年底前1/4店舖結業 零售協會主席謝邱安儀：5月前逾萬員工失業
零售界料年底前1/4店舖結業 零售協會主席謝邱安儀：5月前逾萬員工失業
零售協會：除了減租 沒措施可救亡
零售協會：除了減租 沒措施可救亡
連卡佛載思吳宗恩：高管減薪20%至50%
連卡佛載思吳宗恩：高管減薪20%至50%
按證公司：百分百擔保貸款下周一接受申請
按證公司：百分百擔保貸款下周一接受申請
國泰3月客量跌九成 分析：上半年或蝕70億
國泰3月客量跌九成 分析：上半年或蝕70億
恒指挫138點 逾200億湧新經濟股 平醫阿里健康再破頂 今年升逾七成
恒指挫138點 逾200億湧新經濟股 平醫阿里健康再破頂 今年升逾七成
星石油貿易商財困 拖欠匯豐等銀行234億
星石油貿易商財困 拖欠匯豐等銀行234億
蘇格蘭基金大手增持美團
蘇格蘭基金大手增持美團
SK集團沽清中燃 最多套117億
SK集團沽清中燃 最多套117億
穆迪評4低評級內房：再融資風險非常高
穆迪評4低評級內房：再融資風險非常高
私募基金華平11億入主神州租車
私募基金華平11億入主神州租車
半新股華和遭洗倉暴瀉85% 首季上市新股 近七成「穿底」
半新股華和遭洗倉暴瀉85% 首季上市新股 近七成「穿底」
跨境支付Airwallex新輪融資 騰訊李嘉誠加碼
跨境支付Airwallex新輪融資 騰訊李嘉誠加碼
涉違董事責任 美亞娛樂判罰2025萬
涉違董事責任 美亞娛樂判罰2025萬
匯豐：年輕人忽略網絡安全細節
匯豐：年輕人忽略網絡安全細節
美4周增2200萬失業大軍 市場憧憬重啟特朗普經濟 科技股受捧
美4周增2200萬失業大軍 市場憧憬重啟特朗普經濟 科技股受捧
亞特蘭大聯儲行：美企下月臨生死存亡
亞特蘭大聯儲行：美企下月臨生死存亡
華府托市 買油兼要求延後開採
華府托市 買油兼要求延後開採
晶片需求穩 台積電首季利潤倍增
晶片需求穩 台積電首季利潤倍增
張兆聰：安踏具品牌效應 60元小注收集
張兆聰：安踏具品牌效應 60元小注收集
力伍：瑞幸打擊信心 增社會經濟成本
力伍：瑞幸打擊信心 增社會經濟成本
技術取勝：中移動不宜跌穿20天線
技術取勝：中移動不宜跌穿20天線
劉思明：科網股強勢 高鑫新零售概念可留意
劉思明：科網股強勢 高鑫新零售概念可留意
周顯：中長線投資 不宜做圖表派
周顯：中長線投資 不宜做圖表派
譚新強：如何重開經濟 是全球最重要決定
譚新強：如何重開經濟 是全球最重要決定
湯文亮：解封才算抗疫成功
湯文亮：解封才算抗疫成功
多國盛行露營車 自住兼旅行 最平30萬圓「上車夢」
多國盛行露營車 自住兼旅行 最平30萬圓「上車夢」
嘉熙開放式9000元租出 平絕白石角 天賦海灣4房呎租失守20元 屋苑新低
嘉熙開放式9000元租出 平絕白石角 天賦海灣4房呎租失守20元 屋苑新低
居屋海悅花園額印貨715萬沽 兩年實蝕40萬
居屋海悅花園額印貨715萬沽 兩年實蝕40萬
大家樂前主席3188萬「首置」入市琨崙
大家樂前主席3188萬「首置」入市琨崙
麵店5萬續租梁朝偉北帝街舖
麵店5萬續租梁朝偉北帝街舖
寬按保半年 600至1000萬買賣增7%
寬按保半年 600至1000萬買賣增7%