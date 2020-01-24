盧駿匡：大巿近見頂 用逆向ETF對冲

由於疫情在全球蔓延，相信上半年的經濟難以樂觀，因此企業必須有相對較佳的抵禦逆境能力，當中負債比率及信貸評級會是考慮因素。

佳源國際評級升 2.85元有支持

參考佳源國際（2768），其淨資本負債比率由去年同期的約145%大幅下降至本年度的約78%，並獲穆迪上調評級至「B2」，展望為「穩定」，同時亦首次獲標準普爾給予「B」級的信貸評級，相信會有利公司長遠發展。此外，佳源在2019年更將長短債的佔比由5:5，改善至7:3。

佳源國際主要業務包括開發及銷售住宅及商用物業、開發安置房及翻新工程，還有出租集團的商用物業。

截至2019年12月31日，集團合共擁有63個項目，覆蓋長三角、安徽、粵港澳大灣區城市及「一帶一路」沿線城市，可足夠未來三到五年的發展需求。

參考截至2019年12月31日的年度業績，佳源收益增長18%，毛利上升16.4%；每股基本盈利0.5203元人民幣，並派發末期股息每股11仙。 技術走勢方面，短線阻力位於3.24元，而支持位在2.85元。

（筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份）

ASC分析系統創辦人

[盧駿匡 圖金術]