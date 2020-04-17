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經濟
2020年4月17日星期五
技術取勝
投資策略
零售界料年底前1/4店舖結業 零售協會主席謝邱安儀：5月前逾萬員工失業
零售協會：除了減租 沒措施可救亡
連卡佛載思吳宗恩：高管減薪20%至50%
按證公司：百分百擔保貸款下周一接受申請
國泰3月客量跌九成 分析：上半年或蝕70億
恒指挫138點 逾200億湧新經濟股 平醫阿里健康再破頂 今年升逾七成
星石油貿易商財困 拖欠匯豐等銀行234億
蘇格蘭基金大手增持美團
SK集團沽清中燃 最多套117億
穆迪評4低評級內房：再融資風險非常高
私募基金華平11億入主神州租車
半新股華和遭洗倉暴瀉85% 首季上市新股 近七成「穿底」
跨境支付Airwallex新輪融資 騰訊李嘉誠加碼
涉違董事責任 美亞娛樂判罰2025萬
匯豐：年輕人忽略網絡安全細節
美4周增2200萬失業大軍 市場憧憬重啟特朗普經濟 科技股受捧
亞特蘭大聯儲行：美企下月臨生死存亡
華府托市 買油兼要求延後開採
晶片需求穩 台積電首季利潤倍增
張兆聰：安踏具品牌效應 60元小注收集
力伍：瑞幸打擊信心 增社會經濟成本
技術取勝：中移動不宜跌穿20天線
盧駿匡：大巿近見頂 用逆向ETF對冲
劉思明：科網股強勢 高鑫新零售概念可留意
周顯：中長線投資 不宜做圖表派
譚新強：如何重開經濟 是全球最重要決定
湯文亮：解封才算抗疫成功
多國盛行露營車 自住兼旅行 最平30萬圓「上車夢」
嘉熙開放式9000元租出 平絕白石角 天賦海灣4房呎租失守20元 屋苑新低
居屋海悅花園額印貨715萬沽 兩年實蝕40萬
大家樂前主席3188萬「首置」入市琨崙
麵店5萬續租梁朝偉北帝街舖
寬按保半年 600至1000萬買賣增7%
技術取勝：中移動不宜跌穿20天線
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【明報專訊】銀娛45元附近料有承接（圖）
微盟短線有望上試6元（圖）
明報記者 劉思明
[技術取勝]
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零售界料年底前1/4店舖結業 零售協會主席謝邱安儀：5月前逾萬員工失業
零售協會：除了減租 沒措施可救亡
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寬按保半年 600至1000萬買賣增7%
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寬按保半年 600至1000萬買賣增7%
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