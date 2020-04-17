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力伍：瑞幸打擊信心 增社會經濟成本

【明報專訊】4月2日，瑞幸咖啡自爆其COO涉嫌於去年第二至第四季度捏造交易，虛假銷售收入涉及22億元人民幣，消息傳出後，瑞幸股價盤前一度暴跌超過85%並觸發熔斷，盤中6次熔斷暫停交易，收市大跌逾75%，市值不足16億美元。4月3日，高盛發表報告稱，瑞幸咖啡董事長陸正耀股票質押貸款違約，貸款人採取強制執行程序，股價再跌16%；4月6日陸正耀道歉，股價再跌18%；4月7日停牌。

造假風波牽連廣 同類公司股價挫

瑞幸咖啡財務造假風波，牽連甚眾。多家大型投資機構和相關公司恐深陷泥潭：4月3日瑞幸IPO承銷商中金股價跌5.05%；同為陸正耀為大股東的神州租車（0699）開市後暴跌70%；與瑞幸咖啡有生意往來的分眾傳媒收市跌超過6%。

瑞幸咖啡何許公司也？2018年3月成立，2019年5月赴美上市，市值逾50億美元，2019年底內地門店數量達到4507家，超越星巴克。如此驚人的「成功」，背後仰仗的是打折促銷，引發外界質疑其商業模式能否持續發展。2020年2月沽空機構渾水收到一份匿名報告指控瑞幸偽造財務和營運數據，其平均每店業務在2019年第三季度虛增了69%，第四季度虛增了88%，瑞幸否認指控。中金公司發表報告力證瑞幸「清白」。但紙終究包不住火，瑞幸咖啡在集體訴訟截止日期前主動「自我引爆」以求自保，避免破產清算。

瑞幸咖啡財務造假影響幾何？就對其自身而言，參照安然事件，瑞幸將面臨投資者集體訴訟賠償、美國證交會天價罰款、交易所退市、破產清算。外界認為22億元造假大戲非COO一人能為，相關董事、高層也要面臨監禁與罰款。

就中概股而言，事件將令投資者產生信任危機。在瑞幸承認造假後，渾水創辦人Carson Block表示：「這再次給美國政策制定者、監管機構和投資者敲響警鐘，讓他們警惕中國公司對我們市場構成極高的欺詐風險。」

中概股紛出事 損中國企業形象

警惕是理智的。有瑞幸咖啡的前科，4月7日另一家中概股好未來教育自爆員工不正當行為，與外部供應商合謀偽造合同，誇大銷售數據，當日好未來盤後大跌逾28%，另一隻教育股新東方亦受拖累下跌。明星中概股愛奇藝遭到Wolfpack Research狙擊，數列愛奇藝「罪狀」：一、在2018年上市之前就存在欺詐行為；二、預測愛奇藝將2019年的營收誇大約80億至130億元人民幣；三、將其用戶數量誇大約42%至60%。消息發布後，愛奇藝股價一度閃崩，跌逾12%。愛奇藝CEO龔宇反擊沽空報告說：「邪不壓正，看看最後誰贏。」

京東零售CEO徐雷表示，瑞幸財務的造假是破壞了中國企業形象，對中國創業企業的負面影響深遠。經過此事，全社會很多經濟成本會提高，因為信任已經被破壞了，而信任是最昂貴的。

新華財金社

[力伍 中港經濟通]

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