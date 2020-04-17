華府托市 買油兼要求延後開採

變相促成油商減產

彭博社引述高級官員的消息，稱能源部已起草一項計劃，將油企尚未開採的原油，納入美國政府的緊急儲備。根據聯邦法例，能源部有權將最多10億桶的原油撥作緊急儲備。在得州和路易斯安那州的地下鹽洞，能源部已儲存6.35億桶原油，因此它仍有權再購入3.65億桶。不過相關法律條文並未規定這些緊急儲備應存放在哪。這些法律灰色地帶，意味政府可將緊急原油儲備，儲存於政府油庫之外，甚至可毋須開採，直接讓原油保留在地底。消息表示，能源部打算與油企簽署購買已探明的石油儲量後，延後數年才進行交付。

以紐約期油目前每桶約20美元的價格計算，能源部的購買計劃仍須國會撥款至少70億美元。當這些原油被開採出售，收益將歸美國國庫。美國政府將通過價低者得的競標方式，選擇購買哪些油企的原油。只要美油價格回升至去年的57美元均值，美國政府在撇除運輸等成本後，仍可賺130億美元。

儲油空間或今夏爆滿

石油業界人士稱，全球的原油儲存空間接近飽和，在原油難以運輸的地區，油企快將要貼錢給買家運走原油，這相當於將油價降至負值。芝商所表示，正修改軟件，以便處理能源相關金融工具的負價格。分析師普遍預期，原油儲存空間將在今夏爆滿，屆時油商將要停產及解僱工人。

（綜合報道）

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