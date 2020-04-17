亞特蘭大聯儲行：美企下月臨生死存亡

聯儲局早前承諾提供2.3萬億美元的貸款，包括購入州和地方政府債務，並購入垃圾債等。博斯蒂克稱，聯儲局的目標是確保經濟維持在危機前的狀態，但若大量企業關閉，這目標將難以實現，形勢發展將很大程度取決於復工進度。

新稅務措施 惠及高收入人士

《衛報》引述美國國會一跨黨派委員會的消息，稱經濟刺激方案中的稅務改動，將會令美國政府在2020年的稅收減少近900億美元，但受惠的主要為高收入人士。聯合稅務委員會（JCT）指出，新稅務措施所提供的80％以上利益，將被每年收入在100萬美元以上的富豪瓜分。總括來說，受惠於這項稅務改動的個人，有95％的年收入在20萬美元以上。

新的稅務安排，將暫停2017年稅改所引入的部分扣稅限制。在企業層面不繳稅而由股東繳稅的企業，以往只可從非營業收入扣減25萬美元的損失，如今相關損失的可扣減金額再無上限。這些與業務無關的損失，主要來自股票及債券投資的虧損，令對冲基金投資者及房地產擁有者的受益最大。

（綜合報道）

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