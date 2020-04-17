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美4周增2200萬失業大軍 市場憧憬重啟特朗普經濟 科技股受捧

【明報專訊】美國多個州份在疫情下停工、停產，令職位持續減少。過去4周的首次申領失業救濟人數已超過2200萬。在截至4月11日當周，524.5萬美國人首次申領失業救濟，略低於分析師預期，並較過去兩周超過660萬的首次申領人數有所回落。失業人數持續增長之際，美國政府向小企業提供價值3490億美元的「薪酬保障計劃」（PPP）也耗盡資金，無法接受新的申請，突顯防疫封鎖措施對美國小企業的威脅。

市場人士等待美國總統特朗普公布重啟經濟指引，道指和標普500指數早段變化不大。不過科技板塊繼續受追捧，納指早段升逾1%，亞馬遜和Netflix股價升逾4%。

薪酬保障計劃資金耗盡 求追加撥款

美國國會上月通過薪酬保障計劃，承諾減輕美國小企的部分財務負擔。貸款以先到先得的形式批出，吸引小企蜂擁申請，貸款額在兩周內火速用盡。小型企業管理局（SBA）周三下午曾表示，已批出超過130萬宗申請，貸款總額超過2960億美元，預料貸款額度快將用盡。美國參眾議院領袖正與財政部談判，爭取新一輪紓困撥款。參議院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）與眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）早前呼籲國會通過法案，當中包括至少價值5000億美元的救濟措施，用於小企、醫院及食物援助等計劃。

美國勞工部昨公布，在截至4月4日當周，持續申領失業救濟人數達到破紀錄的1197.6萬人，但低於分析師預期的1326萬。持續申領失業救濟人數的統計，較首次申領失業救濟的數據落後一周。部分經濟師預期，未來數周的申領人數將由之前高位逐步回落。摩根士丹利經濟師科扎克（Jan Kozak）表示，首次申領個案的增幅已過峰值，但累計數字仍在上升。

經濟師：就業市場難迅速恢復

部分經濟師則認為，失業情况可能比數據嚴重，部分人的申請可能未及受理。信安環球投資（Principal Global Investors）基金經理Seema Shah稱，金融海嘯後所增加的2000萬職位在4周內失去，就業市場難以迅速恢復。

萬洲國際旗下的全球最大的豬肉加工商Smithfield Foods再有員工確診新冠肺炎，令美國再有兩個廠房關閉。受影響的廠房位於密蘇里州及威斯康星州，它們均接近市區，令病毒有擴散風險。該公司位於南達科他州的加工廠也在無限期關閉。該廠房至今有518名員工及120名員工親友受感染，是美國迄今最大規模的爆發群組。

Google微軟放緩招聘步伐

美國求職網站Glassdoor的數據顯示，過去一個月，美國60%僱主減少招聘，近25%僱主停止招聘。Glassdoor翻查數據，發現其網站的職位空缺，在3月9日至4月6日期間減少20.5％，總職位空缺為480萬，數字是逾兩年來最低。彭博社報道，Google行政總裁皮查伊（Sundar Pichai）向員工發電郵，稱將放慢招聘步伐，僅為「少數戰略領域業務」維持招聘。《Business Insider》亦稱，微軟也將在今年暫停部分招聘活動。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕美股 薪酬保障計劃 首次申領失業救濟

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