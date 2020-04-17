經濟

涉違董事責任 美亞娛樂判罰2025萬

【明報專訊】美亞娛樂（0391）昨午申請停牌，披露收到高等法院裁決，判令集團及公司一名前董事因違反影子董事對聯營公司的責任，需分別賠償2025.1萬及2969.4萬元。美亞表示，正就判決索取法律意見，預期賠款會對截至今年3月底止全年業績可能有不良影響，但賠款只佔集團淨資產值約4%，因此未致對整體財務狀况有其他重大不良影響。

根據判辭，原屬美亞子公司的鐳射碟生產公司數碼動力影音科技公司（下稱數碼動力）清盤後，由另一公司利保亞洲接力追討美亞及已退休前執董兼行政總裁唐慶枝。判辭指出，數碼動力取得飛利浦專利技術生產鐳射碟，卻以激烈市場競爭為藉口，隱瞞實際銷售而降低甚至拖延向飛利浦繳付專利費，最終實際得益轉移往上市公司的系內公司。

轉移數碼動力業務資產 圖避繳飛利浦專利費

高院又指出，即使唐慶枝早已辭任數碼動力董事職務，但是美亞及唐慶枝依然猶如數碼動力的影子董事施加影響力，最終引致數碼動力持續資金流出、虧損及淨資產緊絀，並有轉移數碼動力的業務及資產，圖避繳飛利浦的專利費之嫌。高院批評，美亞及唐氏的行為並不誠實及有違董事的授信責任，令調查受到延遲，並且加深數碼動力的虧損情况，而不及早將公司清盤，因此決定美亞及唐氏須承擔責任，作出賠款。

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