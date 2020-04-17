經濟

半新股華和遭洗倉暴瀉85% 首季上市新股 近七成「穿底」

【明報專訊】環球股市吹起淡風，但上市的細價新股依然絡繹不絕，但今年掛牌的半新股表現差天共地，本報統計，年初至今共有42隻新股來港掛牌，當中27隻跌穿招股價；單計第一季上市新股，更有近七成已經穿底。當中今天才剛上市滿3個月的細價半新股華和（9938）昨日開市後即遭洗倉，全日跌逾85%，市值蒸發近24億元，而周三首掛大跌的MOG（1942）及滿貫集團（3390），昨日略為回升逾4%。

明報記者 李哲毅

本地外牆工程承判商華和剛在周三創下2.5元上市新高，但昨開市即插15.66%，報2.1元，臨近中午低見0.345元，其後跌幅輕微收窄，最終收報0.415元，全日跌85.13%，較上市價0.5元低約17%。翻查資料，華和今年1月上市發售2.5億股，但昨日成交已近4.5億股，相當於現有街貨近兩倍。華和昨晚發公告指，董事會確認不知悉股份成交價格及成交量波動原因，同時確認公司運作一切正常。

華和昨成交5億股 相當街貨兩倍

由年初至今，本港共有40隻新股掛牌，當中約56.25%已跌破上市價，累積跌幅最大的半新股是內地活動地板生產商佳辰控股（1937），已較招股價跌77.9%；倘單以首季度上市新股計「流血」情况更驚人，首季度掛牌37隻新股中，有25隻已跌穿招股價，比例高達67.7%。前日上市股價即腰斬的MOG昨日彈4%，收報0.52元，同日上市即挫35%的滿貫集團彈4.17%，收報1元。

MOG滿貫上市次日回升4%

招股反應熾熱的康方生物（9926）昨日孖展截飛，綜合9家券商資料，康方生物昨日再多219億元孖展，孖展額累計達642.1億元，超額認購248.81倍，當中耀才借出158億元；輝立借出130億元；富途借出126.49億元；信誠借出100億元，暫時康方生物超購倍數仍未追上諾誠健華（9969），上月上市的諾誠健華公開發售部分獲超購296.8倍。

至於同期招股的馬來西亞建造商Rimbaco孖展依然未足額，只錄約973萬元。此外，創業版上市的亞洲速運（8620）將於今日公布中籤結果，下周一（20日）上市，亞洲速運錄得約9.85億元孖展額，超購約140.5倍。

康方截孖展 超購249倍

耀才行政總裁許繹彬表示，康方生物今日截止招股，距離正式上市日（4月24日）尚有7日時間，疫情走勢以及美股波幅將影響其首掛表現，但參考3月尾上市的股諾誠健華表現，假設一切如常的話，估計康方生物首日仍有約一成水位，但不建議抽不中新股的散戶在上市首日追入。

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