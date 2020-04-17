經濟

私募基金華平11億入主神州租車

【明報專訊】因瑞幸假帳事件股價暴跌的神州租車（0699），昨日公布私募基金華平投資將以總代價11.25億元，向集團主席兼大股東陸正耀，購入神州租車約17.11%股權。完成交易後，華平在神州租車的持股量由原先的10.11%，一躍成為大股東，持股增至27.22%。陸正耀持股量則大降至8.81%，退居成為第三大股東。

根據公布，華平投資先以每股2.3元，向陸正耀旗下神州優車增購神州租車9860.8萬股，相當於4.65%股權，作價近2.27億元。同時再以3.4元，增購不多於2.64億股，相當於12.46%股權，但是屬有條件股份交易，當中未見公告作具體說明，兩宗交易總代價不多於1.158億美元（即8.98億港元）。兩項交易總代價為11.25億元。

陸正耀持股降至8.81% 退居第三大股東

神州優車方面，在神州租車的持股量由原有的25.92%，大降至8.81%，持股落後於聯想控股（3396）的26.59%，成為第三大股東。神州優車據此將套現所得，用於償還若干現有融資。

此前，神州租車主席陸正耀旗下在美國上市的瑞幸咖啡，因為爆出財務造假事件，致股價大幅插水。陸正耀向高盛抵押為數5.18億美元（約40.4億港元）的瑞幸持倉融資，最終在4月初被斬倉，涉及沽出7635萬股美國預託證券（ADS），估計涉資27.22億港元。

相關字詞﹕私人貸款 花旗銀行 新冠肺炎 疫情 香港經濟 破產 李若凡 華僑永亨

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