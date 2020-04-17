穆迪評4低評級內房：再融資風險非常高

評級B3或以下 港上市僅綠景億達

雖然穆迪在報告內並無點名此4間內房，僅指出其評級俱在B3或以下，翻查穆迪以往報告，符合要求的4間內房應為在分別A股上市的新湖中寶、泰禾集團，以及香港上市的綠景中國（0095）及億達中國（3639）。穆迪指出，預期今年全國房地產銷售將按年跌5%至10%，庫存水平保持在高位，但獲評的內房仍跑贏大市，在疲弱的市場下仍有優勢。但由於新冠疫情影響，令投資者更趨規避風險，故將影響內房取得離岸資金，對一些流動性較弱或信貸質素較差的內房，將面對再融資風險上升。

雖然評級機構睇淡內房前景，但星展銀行（香港）研究部中國房地產業分析主管王丹似乎仍然樂觀。他指出，今年上市內房股對全年銷售目標由原來增長18%至20%，調整至平均增長15%，仍是不錯且能達到的目標，3月份銷售數據下滑36%，較預期中的44%好，相信按板塊現估值市盈率4.8倍，雖然難返回近年高位7倍，但年內有望重回5至6倍水平。

內地70大中城市樓價續漲

此外，路透根據中國國家統計局公布數據測算，內地3月份70個大中城市新建商品住宅價格指數按年上升5.3%，漲幅為2018年6月以來最低，樓價按年連漲54個月；按月上升0.1%， 上月為持平，早前已連漲57個月。