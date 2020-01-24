經濟

SK集團沽清中燃 最多套117億

【明報專訊】中國燃氣（0384）遭集團第四大股東韓國SK集團，透過花旗大手配售所持約5.35億股，以配售價每股21.15元至22元計，套現近15億美元（約117億港元），配售價較中燃昨日收市價最多折讓近13%。這是SK集團自2014年底啟動配售中燃以來，第三度配售手上中燃持股。

雖然據中燃中期報告顯示，SK至去年9月底止最後申報仍持有6.1億股中燃股份，但據銷售文件，SK集團昨日配售屬「清倉交易（Clean up trade）」，意味交易後手上再無持有中燃股份，因此不設禁售期。

配售價折讓最多13%

韓國四大財閥之一的SK集團，早於2008年6月開始投資中燃股份，首次披露已購入1.66億股（持股4.98%），並開始派代表進入中燃董事局。當年SK集團入貨價約2元，成本僅3.76億元。其後在2011年爆發中燃收購戰，由中石化（0386）以每股3.5元提出收購，期間包括SK集團、富商邱德根兒子邱達強旗下富地石油及北控（0392）先後介入，入市增持中燃，中燃股價亦因此被推高至超越中石化提出的要約價，最終事件爭持接近一年，以北控成為大股東終告落幕。

據本報統計，SK集團由2011年12月下旬至2012月11月21日止，前後出資8.71億元，增持中燃近2.26億股。SK在中燃持股數目最高峰時超過7.8億股，持股比例超過15%。

由於SK集團曾於2010年及2014年共出資16.22億元增購中燃近2.97億股，綜合多年來SK在中燃的入貨成本才大約28.69億元。其後SK集團曾分別於2014年12月及2019年分別以每股11.34元及30元，減持中燃4923萬股及1.7億股，當時已套現56.68億元。

高峰時持股比例逾15%

若昨日能夠以最高價配售套現117億元，SK集團先後在中燃套現便多達174.38億元之譜。相比成本價計，SK集團在中燃的持股，未計所賺股息，賺幅超過5倍。

相關字詞﹕SK匯能 SK集團 中國燃氣

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