經濟

星石油貿易商財困 拖欠匯豐等銀行234億

【明報專訊】新冠肺炎疫情重挫油價，即使油組及俄羅斯、美國等主要產油國願意減產，亦無阻油價持續向下，令新加坡最大石油貿易商之一的興隆集團陷入財困，或使銀行貸款質素惡化。彭博引述消息人士報道，包括匯豐、渣打（2888）、德銀和新加坡三大行的10家銀行，在本周二（14日）與興隆就如何充實其財力舉行視像會議。目前興隆拖欠銀行共約30億美元（約234億港元），其中匯豐風險敞口最大，為6億美元（約46.8億港元），星展有3億美元，華僑和大華分別為1億美元。

匯豐涉債近47億最多

匯豐和渣打發言人皆表示不評論事件。匯控（0005）和渣打昨日一同失守40元，匯控收39.7元，下跌2.22%，渣打收報39.4元，下跌3.55%。彭博指，早前銀行因為關注興隆的短期還款能力，沒有向興隆發出新的信用狀。興隆為亞洲最大的船用燃料供應商之一，目前有130艘船隻，業務包括石油貿易，碼頭和倉儲和潤滑油製造。

路透社亦引述消息表示，興隆現時無法取得銀行發出的信用狀，無法購買一船將在本月落貨的石油產品，因此多間有向興隆貸款的銀行舉行會議，討論如何向興隆提供短期貿易融資，可讓該行繼續營運。消息人士指會議向正面方向發展，不過還需要一些時間。業界人士表示，有銀行代表興隆向同業出售另一船石油產品，亦有業界人士表示已同意取消本月與興隆進行的另一宗交易。

相關字詞﹕興隆集團 銀行貸款 石油 渣打 匯控 油價 新加坡 新冠肺炎

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