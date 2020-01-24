星石油貿易商財困 拖欠匯豐等銀行234億

匯豐涉債近47億最多

匯豐和渣打發言人皆表示不評論事件。匯控（0005）和渣打昨日一同失守40元，匯控收39.7元，下跌2.22%，渣打收報39.4元，下跌3.55%。彭博指，早前銀行因為關注興隆的短期還款能力，沒有向興隆發出新的信用狀。興隆為亞洲最大的船用燃料供應商之一，目前有130艘船隻，業務包括石油貿易，碼頭和倉儲和潤滑油製造。

路透社亦引述消息表示，興隆現時無法取得銀行發出的信用狀，無法購買一船將在本月落貨的石油產品，因此多間有向興隆貸款的銀行舉行會議，討論如何向興隆提供短期貿易融資，可讓該行繼續營運。消息人士指會議向正面方向發展，不過還需要一些時間。業界人士表示，有銀行代表興隆向同業出售另一船石油產品，亦有業界人士表示已同意取消本月與興隆進行的另一宗交易。