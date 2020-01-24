經濟

恒指挫138點 逾200億湧新經濟股 平醫阿里健康再破頂 今年升逾七成

【明報專訊】新冠肺炎疫情未完，投資者繼續疫市尋寶，大手掃入遊戲及醫藥股等受惠疫情的板塊，最大贏家是互聯網醫療行業。當中，平安好醫生（1833）及阿里健康（0241）今年以來已累升73%及87%，近一個月內分別飈五成及四成，昨日雙雙再破頂。平醫昨一度挑戰「紅底」關，最高見99.75元，收市升4.6%至98.55元，市值破千億。阿里健康市值更突破2100億元，昨日收市升3.8%至16.84元。花旗表示，發改委早前下發的一份文件，顯示中央明確支持互聯網醫療行業發展。

明報記者 馬迪帆

昨日逾200億元湧入科技股、互聯網醫療及新興零售行業，但由於大部分並非恒指成分股，恒指在騰訊（0700）獨力支撐下，全日跌138點，收報24,006點，險守10天線。國指跌53點至9672點，全日主板成交1058億元。美股昨開市挫逾百點，昨晚恒指夜期再跌穿24,000點，截至10時45分報23,924點，低水82點。

恒指靠騰訊獨力支撐 險守24000點

科技股及金融股走勢榮辱互見（表1），騰訊（0700）升2.99%，收報406.8元，升穿「南非底」。阿里巴巴（9988）升2.48%，收報202.8元。另微盟（2013）升9%，閱文（0772）升逾2%，美團（3690）亦升1%。銀行股則全線下跌，匯控（0005）跌2%（見另稿），友邦（1299）、建行（0939）、工行（1398）及中壽（2628）均跌逾1%，拖累恒指全日低走。

花旗唱好：政策推廣在線醫療醫保

早前發改委下發文件稱要推進互聯網醫療的醫保結算、藥品網售等改革，並於內地6個地區進行試點，包括廣東、福建等。花旗認為，該文件是內地首次在政策中明言要推廣在線醫療醫保，雖然文件未獲醫保局、衛健委聯名，但相信中央對此是堅定支持。花旗對平醫給出目標價92.8元，現價已超出；阿里健康目標價20元，現價距此仍有19%上升空間。

分析：料平醫股價仍有上升空間

京華山一研究部主管彭偉新表示，若由基本面看，平醫明年才可收支平衡，以現價而言估值頗貴，但料股價升勢仍有空間。他解釋，市場上互聯網醫療行業的選擇不多，此外投資者對新經濟股的心態多是已不再考慮市盈率，加上北水偏愛持續掃貨，估計股價暫時未見封頂。

投資者焦點將放在今日公布的中國首季GDP數據，據彭博資料，市場預測按年跌6%；同日將公布中國3月零售銷售及3月工業生產指數，市場預測分別按年跌10%及6.2%（表2）。

相關字詞﹕醫療股 紅底股 新冠肺炎 阿里健康 藍籌股 恒指 科技股 平安好醫生

上 / 下一篇新聞

零售界料年底前1/4店舖結業 零售協會主席謝邱安儀：5月前逾萬員工失業
零售界料年底前1/4店舖結業 零售協會主席謝邱安儀：5月前逾萬員工失業
零售協會：除了減租 沒措施可救亡
零售協會：除了減租 沒措施可救亡
連卡佛載思吳宗恩：高管減薪20%至50%
連卡佛載思吳宗恩：高管減薪20%至50%
按證公司：百分百擔保貸款下周一接受申請
按證公司：百分百擔保貸款下周一接受申請
國泰3月客量跌九成 分析：上半年或蝕70億
國泰3月客量跌九成 分析：上半年或蝕70億
星石油貿易商財困 拖欠匯豐等銀行234億
星石油貿易商財困 拖欠匯豐等銀行234億
蘇格蘭基金大手增持美團
蘇格蘭基金大手增持美團
SK集團沽清中燃 最多套117億
SK集團沽清中燃 最多套117億
穆迪評4低評級內房：再融資風險非常高
穆迪評4低評級內房：再融資風險非常高
私募基金華平11億入主神州租車
私募基金華平11億入主神州租車
半新股華和遭洗倉暴瀉85% 首季上市新股 近七成「穿底」
半新股華和遭洗倉暴瀉85% 首季上市新股 近七成「穿底」
跨境支付Airwallex新輪融資 騰訊李嘉誠加碼
跨境支付Airwallex新輪融資 騰訊李嘉誠加碼
涉違董事責任 美亞娛樂判罰2025萬
涉違董事責任 美亞娛樂判罰2025萬
匯豐：年輕人忽略網絡安全細節
匯豐：年輕人忽略網絡安全細節
美4周增2200萬失業大軍 市場憧憬重啟特朗普經濟 科技股受捧
美4周增2200萬失業大軍 市場憧憬重啟特朗普經濟 科技股受捧
亞特蘭大聯儲行：美企下月臨生死存亡
亞特蘭大聯儲行：美企下月臨生死存亡
華府托市 買油兼要求延後開採
華府托市 買油兼要求延後開採
晶片需求穩 台積電首季利潤倍增
晶片需求穩 台積電首季利潤倍增
張兆聰：安踏具品牌效應 60元小注收集
張兆聰：安踏具品牌效應 60元小注收集
力伍：瑞幸打擊信心 增社會經濟成本
力伍：瑞幸打擊信心 增社會經濟成本
技術取勝：中移動不宜跌穿20天線
技術取勝：中移動不宜跌穿20天線
盧駿匡：大巿近見頂 用逆向ETF對冲
盧駿匡：大巿近見頂 用逆向ETF對冲
劉思明：科網股強勢 高鑫新零售概念可留意
劉思明：科網股強勢 高鑫新零售概念可留意
周顯：中長線投資 不宜做圖表派
周顯：中長線投資 不宜做圖表派
譚新強：如何重開經濟 是全球最重要決定
譚新強：如何重開經濟 是全球最重要決定
湯文亮：解封才算抗疫成功
湯文亮：解封才算抗疫成功
多國盛行露營車 自住兼旅行 最平30萬圓「上車夢」
多國盛行露營車 自住兼旅行 最平30萬圓「上車夢」
嘉熙開放式9000元租出 平絕白石角 天賦海灣4房呎租失守20元 屋苑新低
嘉熙開放式9000元租出 平絕白石角 天賦海灣4房呎租失守20元 屋苑新低
居屋海悅花園額印貨715萬沽 兩年實蝕40萬
居屋海悅花園額印貨715萬沽 兩年實蝕40萬
大家樂前主席3188萬「首置」入市琨崙
大家樂前主席3188萬「首置」入市琨崙
麵店5萬續租梁朝偉北帝街舖
麵店5萬續租梁朝偉北帝街舖
寬按保半年 600至1000萬買賣增7%
寬按保半年 600至1000萬買賣增7%