恒指挫138點 逾200億湧新經濟股 平醫阿里健康再破頂 今年升逾七成

明報記者 馬迪帆

昨日逾200億元湧入科技股、互聯網醫療及新興零售行業，但由於大部分並非恒指成分股，恒指在騰訊（0700）獨力支撐下，全日跌138點，收報24,006點，險守10天線。國指跌53點至9672點，全日主板成交1058億元。美股昨開市挫逾百點，昨晚恒指夜期再跌穿24,000點，截至10時45分報23,924點，低水82點。

恒指靠騰訊獨力支撐 險守24000點

科技股及金融股走勢榮辱互見（表1），騰訊（0700）升2.99%，收報406.8元，升穿「南非底」。阿里巴巴（9988）升2.48%，收報202.8元。另微盟（2013）升9%，閱文（0772）升逾2%，美團（3690）亦升1%。銀行股則全線下跌，匯控（0005）跌2%（見另稿），友邦（1299）、建行（0939）、工行（1398）及中壽（2628）均跌逾1%，拖累恒指全日低走。

花旗唱好：政策推廣在線醫療醫保

早前發改委下發文件稱要推進互聯網醫療的醫保結算、藥品網售等改革，並於內地6個地區進行試點，包括廣東、福建等。花旗認為，該文件是內地首次在政策中明言要推廣在線醫療醫保，雖然文件未獲醫保局、衛健委聯名，但相信中央對此是堅定支持。花旗對平醫給出目標價92.8元，現價已超出；阿里健康目標價20元，現價距此仍有19%上升空間。

分析：料平醫股價仍有上升空間

京華山一研究部主管彭偉新表示，若由基本面看，平醫明年才可收支平衡，以現價而言估值頗貴，但料股價升勢仍有空間。他解釋，市場上互聯網醫療行業的選擇不多，此外投資者對新經濟股的心態多是已不再考慮市盈率，加上北水偏愛持續掃貨，估計股價暫時未見封頂。

投資者焦點將放在今日公布的中國首季GDP數據，據彭博資料，市場預測按年跌6%；同日將公布中國3月零售銷售及3月工業生產指數，市場預測分別按年跌10%及6.2%（表2）。