國泰3月客量跌九成 分析：上半年或蝕70億

料4月客量挫至5萬人

在新冠肺炎大流行下，國泰的載客量已由今年1月起下跌，並於上月首次載客人數跌破百萬（見圖）。3月的收入乘客千米數（RPK）按年減少84.3%，當中又以東北亞及內地航線跌幅最大，分別按年減少96.6%及95.9%；乘客運載率則下跌34.6個百分點至49.3%。按季計，集團今年首季共載客433人次，按年急挫52%。

貨運方面，集團3月的運載率上升9個百分點至77.4%。不過，由於可腹載客運航班減少，間接令貨運運力受壓，集團上月載貨物及郵件共11.93萬公噸，仍較去年同期減少35.6%。林紹波指出，為支持全球供應鏈，已於3月增加貨運運力，包括增加貨機航班及營運257對只載貨的客機航班，預期4月的貨運安排相若。

林紹波表示，疫情大流行帶來的經濟影響持續加劇，現無法預計消費者需求何時恢復，乘客預訂機位的情况亦未見起色，集團在4月、5月只會營運小數客運航班，相當於正常運力的3%，將採取一切可行措施，在未來數月削減開支及保留現金，確保國泰能渡過這場風暴。

3月載貨物郵件按年減35.6%

交銀國際交通運輸及基建行業分析師尤璐雅認為，如果疫情在未來兩個月內沒有太大進展，以國泰首季數據推算，料其上半年虧損約為70億元。不過，她強調國泰所持的200億元流動現金，足夠其營運至6月。對於旗下香港快運延長停運至6月18日，她認為快運淨利率較低，而且以旅遊客為主，因此預期即使在下半年重新營運後，客載量反彈仍然會較慢，若要開始為國泰帶來盈利貢獻，或至少要幾年的時間。