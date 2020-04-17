按證公司：百分百擔保貸款下周一接受申請

特惠貸款適用於各行各業，貸款由政府提供百分百擔保。每宗申請的最高貸款額為企業6個月僱員薪金及租金的總和，最高200萬元。企業可選擇首6個月還息不還本，現時實際年利率2.75厘，擔保費全免。立法會在今日（周五）財委會審議撥款，若獲通過，最高貸款額可增至400萬元，還息不還本安排延至首12個月。

10銀行參與計劃

渣打表示，過去兩個月該行收到過千個查詢，當中超過一半查詢百分百擔保特惠貸款。該行客戶可即時網上登記，在兩個工作天內會有專人聯絡跟進，優先處理申請，合資格客戶可於推出計劃12個月內提交申請，在網上登記可獲優先處理申請。

渣打：即時網上登記 兩工作天內專人聯絡

匯豐表示，該行已成立由過百名人員組成的專責後勤團隊處理申請，於過去數星期就計劃的正式推出而作積極準備，至今已有逾千家企業表示有意提交申請。中銀亦表示，早前向過百個商會社團介紹計劃。