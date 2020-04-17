連卡佛載思吳宗恩：高管減薪20%至50%

港員工基本工資減8%至18%

吳宗恩表示，集團在港已經歷10個月業務動盪，今年首季是有紀錄以來最差季度，處境較SARS、2008年全球金融危機和佔中運動加起來還要艱難得多。集團雖然擁有非常忠誠的客戶群，但現在必須採取關鍵行動確保業務，同時盡最大可能保障就業。受影響員工將獲予每月兩天特殊有薪假期。此外，所有地區員工不會根據2019/20年度業績而獲加薪或獎金。

LCJG旗下包括高檔百貨連卡佛、鞋履配飾品牌Pedder Group、大中華零售品牌管理公司俊思集團及Joyce（0637），其中Joyce於上月通過私有化議案，將於27日除牌。連卡佛在港共有4間門市，分別位於中環IFC、銅鑼灣時代廣場、金鐘太古廣場及尖沙嘴海港城；於北京、上海及成都設有分店。根據公司官方網頁，連卡佛載思集團於大中華區及東南亞共僱用超過4700名員工。