零售協會：除了減租 沒措施可救亡

調查指出，72%受訪公司獲業主減租，但同時有84%公司認為減租不足夠，商場店舖普遍獲減租兩成至五成，為期1至3個月；街舖普遍獲減租一成至三成，為期2至5個月。另外，7%公司反映只有少於一成店舖獲減租；23%公司有一成至三成店舖獲減租；20%公司有超過三成至五成的店舖獲得減租。

謝邱安儀表示，呼籲業主採用兩個方案收取租金，包括跟隨政府減租幅度，至少寬減75%租金及維持6個月，或只按照營業額抽成，並至少維持6個月。她指現時減租幅度及時期不足，零售商已「出盡力」與業主傾談租金，但業主普遍「擠牙膏」，每月商討減一成至兩成租金。由於零售商生意跌幅遠超租金減幅，如果有同等租金減幅才算是較適切的紓緩。

籲業主至少寬減75%租金 維持6個月

謝邱安儀又稱，今次調查未有收到業主已採用營業額抽成的方式收租，亦沒有會員反映5至6月的減租措施，代表現時減租措施只覆蓋到3至4月。至於近月有品牌發起罷市爭取減租，她表示不評論個別公司的取向，希望零售商可考慮市民情况及福祉，處理相關事宜。