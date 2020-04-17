經濟

零售界料年底前1/4店舖結業 零售協會主席謝邱安儀：5月前逾萬員工失業

【明報專訊】新冠肺炎令零售行業雪上加霜，香港零售管理協會昨日公布調查，以公司表示沒有能力繼續經營比例推算，1.52萬間店舖將在年底前結業，相當於目前全港6.24萬間零售店舖的四分之一，同時推算在2至5月期間有1.04萬名零售業員工失業。協會主席謝邱安儀稱，調查未包括第二輪抗疫措施的影響，相信「保就業」計劃可減慢零售業失業率上升速度，但營商環境持續轉差，例如業主不願減租，失業率或急升。

明報記者 蕭嘉聰

協會於3月31日至4月9日訪問152家會員公司，涉及3345間店舖及59,073名員工，其中42%為連鎖店，58%為中小企，有96%受訪公司指疫情期間生意有虧損；66%認為達到嚴重虧損（見圖）。調查結果顯示，2至4月累計結業店舖佔受訪公司總店舖3.2%，同時預計5月結業連同倒閉店舖為5.2%，藉此推算2至5月全港至少有5200間店舖結業。倘以公司表示將無能力繼續經營比例，以及全港62,400間零售店舖推算，5至8月期間將有6600間店舖結業，9至12月有8600間店舖結業，合計1.52萬間店舖會在年底前結業。

部分會員對第二輪抗疫措施回應正面

謝邱安儀表示，初步訪問部分會員對政府第二輪抗疫措施的看法，整體回應正面，歡迎相關措施可直接幫助員工，但大部分零售從業員以佣金收入為主，今年1至3月數據不能反映原先薪金水平，未能在此方面照顧其收入。

她續稱，關閉一間店舖後難以完全調配人手，但現時店舖「幾個月都唔知捱唔捱得住」，難與業主簽約續租數年。對零售商而言，（政府）措施中未有租金補助，如未來6個月不能減舖，人手需維持3月時的數目，會令業界無所適從。她強調，現時業界最大支出來自租金，希望業主可適切減租，只有人工補貼計劃，零售商是「單腳行唔到」，甚至浪費政府給予業界的紓緩措施。

她又指出，政府第二輪抗疫措施或令原本打算結業店舖，改與業主以短租形式繼續經營，「拖慢」失業率上升。如果當補助及短期租約完結，營商環境依然惡劣、租金繼續高企，仍會出現結業及裁員情况，失業率或會急升。

關焯照：帶旺本地消費 對零售業幫助更大

冠域商業及經濟研究中心主任關焯照認為，未來數個月陸續有店舖結業，雖然政府推出保就業計劃有望令失業率升勢減慢，但訪港旅客短期內不會回復原先水平，依賴相關消費的店舖始終會縮減生意規模。除補貼外，政府應想方法增加市民對經濟的信心，不影響疫情下加快經濟活動恢復，帶旺本地消費，對零售業幫助更大。

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