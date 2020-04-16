匯控撤派息教訓：投資者要承擔法規風險

業主加按渡難關要留意貸款細則

謝紹榮回應，在金融學上，任何高於無風險利率的額外回報，都是因為投資者承擔了風險，問題只是在於當事人是否了解承擔了什麼風險，或有否低估該風險可以帶來的最大損失，而是次匯豐取消派息事件正是法規風險的最佳例子。

他續說，現今社會資訊發達，電腦運算快速，故幾乎不可能出現無風險套戥機會，任何所謂的「無風險合成投資策略」，其實投資者往往要承擔流動性或其他潛在風險。

至於目前本港面對疫情衝擊，個別小業主若出現生活困難，應否向銀行加按套現以解燃眉之急呢？謝紹榮分析他個人認為運用抵押借貸去渡過難關，並不是大問題，最重要是注意借貸條款細則和預算他日找到工作後能否應付相關開支，與此同時，當事人在找到工作和回復收支平衡前，應該減少旅遊及購買奢侈品等不必要的生活開支。

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