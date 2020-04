理財專家謝紹榮：中美惡鬥股樓續跌 儲錢候低吸

本周二傍晚謝紹榮應約在銅鑼灣香港富豪酒店的Tiffany Lounge接受訪問,分享不少理財之道,頗有參考價值。作為「70後」的他如何一步一腳印踏上財務自由之路,除了是一個時代縮影見證每隔10年本港經濟及股樓變化外,亦值得年輕人借鏡。

謝紹榮表示,自己成長於小康之家,1993年畢業於香港大學經濟系,而他1990年入讀港大時,本港就只有港大及中大兩間大學,科技大學也是在1991年才成立的,所以當年要考入大學並不容易;畢業後他曾經任職中學教師兩年,若他繼續任教至今,月薪料逾5萬元,並且年年按年資及通脹加薪,目前看來是一份筍工,但當年他覺得應該趁年輕向外闖,走出象牙塔看看萬千世界,於是在1996年便轉投金融業,「畢竟1997年前香港經濟起飛,社會充滿機遇」。

90年代辭教職任證券經紀 月薪曾3000多元

雖然謝紹榮具備港大經濟系學士資歷,惟他在1996年「棄教(職)從商(界)」,也是由低做起,從事保險銷售工作,直至1997年11月亞洲金融風暴爆發後,始有機會轉投一華資證券行任經紀,「當年港府在證券業仍然推行最低佣金制度,雖然股票經紀不至於像1970年代般魚翅撈飯,但證券業也是一門相當賺錢的生意,可以轉行做經紀是很開心的事」。

謝紹榮1997年11月轉任股票經紀初期,恒指延續亞洲金融風暴所帶來的跌勢,在1998年8月低見6544點,而當年某一月份他的收入只有3000多元,但他捱過此段低潮後,在1999年轉投外資TD證券(編按:現已合併為德美利證券、TD Ameritrade),在緊接而來的科網泡沫中於股市賺到第一桶金。

2008年任安盛投資總監 年薪近百萬

不過,由於2000年首季科網泡沫爆破後,港股迎來長達3年的熊市,他亦順應時勢在2001年再次轉行到中銀集團保險有限公司投資部任高級主任,主要負責管理集團來自保險客戶的資金,力求可以履行對客戶的保障承諾外,再賺取合理回報,即所謂資產負債配對投資法(Asset-liability Approach),將自己港大經濟學課堂上的理論學以致用,2003年已升至集團投資部主管。他在2008年第二季轉職至安盛亞洲任職亞洲區投資管理總監,年薪更接近百萬元。

港股在2003年4月至2007年10月迎來大牛市,謝紹榮期內亦以投資股票為主,投資回報亦非常可觀,惟一直沒有買樓,「當年本港經濟欣欣向榮,股市百花齊放,住宅供應亦十分充裕,樓價升幅溫和,投資樓市的回報不及股市,大多數港人都覺得買股勝買樓」。

海嘯前沽股套現 2009年低位買港島樓

在2008年第二季跳槽至安盛前,謝紹榮沽出大部分股票,持有大量現金,避過當年9月由美資投行雷曼兄弟破產引致環球股市大跌的衝擊,2008年底至2009年初恒指大跌至13,000點附近始再低吸;2009年3月美國聯儲局首次宣布量寬(QE)買債後,他已留意到銀紙的購買力將被攤薄,當年第四季買入港島區3房單位收租至今。

既有自住物業,亦有物業收租,同時也有股票收息,謝紹榮早於2014年已達至財務自由,當年他離職安盛後,先到中大進修取得環球政治經濟碩士,再成為金融專欄作家,在包括本報在內的報章寫專欄推廣個人理財教育,去年亦出版《食腦本食過世:退休策劃財務手冊》一書。

長揸優質股 等機會低位買樓

目前謝紹榮理想的財政狀况相信令不少人羨慕,而他希望以自己經歷為例子勉勵年輕人,指即使目前他們普遍要面對「樓價高、買樓難」的問題,但只要努力工作積累本錢,而且投資把資金增值,總有機會踏上置業之路,「買樓是一生中最重要的投資決定,我也是努力工作儲錢逾16年後,等樓價下跌至可負擔的水平才上車」。

在金融市場任職近20年謝紹榮對於如何投資股市致富亦有個人心得,他引述股神巴菲特的名句「股市是一種設置把金錢從沒有耐性的人手上轉移至有耐性的人手上」(The stock market is a device for transferring money from the impatient to the patient),指最重要是長線持有優質股,最忌短線炒賣過頻。

籲港府效星建組屋 釋放社會生產力

當然,即使買入優質股,入市的價位也屬十分重要,謝紹榮在2008年底至2009年初等恒指跌至13,000點始掃貨,便捕捉到逾10年難得一見的低吸機會。向前望的話,他分析,由於中美關係近期明顯轉差,料當美國經濟走出是次疫情陰霾後,白宮便會再次出手對付中國,包括鼓勵美國企業從內地撤廠,將供應鏈搬離中國,此舉料將令內地及本港經濟承受頗大壓力,不利本港股市及樓市,故此年輕人現時努力工作累積本錢,將來便可用來作低吸優質資產賺第一桶金。

總結是次訪問時,謝紹榮不無感慨,指過去10多年港府土地政策的失誤,未能大幅增加住宅供應滿足熾熱需求,令不少港人目前要為有瓦遮頭而扭盡六壬,他建議港府借鑑新加坡發展組屋的策略,讓每個現沒有住宅業權的港人也有一次向港府買入資助房屋的機會,有利社會穩定經濟發展,「只有市民在不愁居住的情况下,社會生產力才能完全釋放於不同範疇的實體經濟生產上,而不是把資源過度集中發展房地產」。

明報記者 葉創成

