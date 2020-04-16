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理財專家謝紹榮：中美惡鬥股樓續跌 儲錢候低吸

【明報專訊】近年本港樓價大漲小回累升逾倍，拋離大部分港人、特別是年輕人的購買力，令社會躁動不安。今期專訪的謝紹榮是上世紀90年代初畢業於香港大學的精英，先後在中銀人壽及安盛亞洲等保險機構任職高層，在2009年始低位買入港島一個700多方呎的住宅收租，加上投資股票回報理想，現時已踏上財務自由之路，可以靠被動收入支付自己喜愛的生活方式。回顧自己一路走來的成功財富規劃，他表示，買樓是一生人最重要的投資決定，港人應該先努力工作，等低位出現買樓也不遲，特別是近來中美關係轉差，他對內地及本港經濟前景均有保留，相信日後不乏低吸港樓機會。

本周二傍晚謝紹榮應約在銅鑼灣香港富豪酒店的Tiffany Lounge接受訪問，分享不少理財之道，頗有參考價值。作為「70後」的他如何一步一腳印踏上財務自由之路，除了是一個時代縮影見證每隔10年本港經濟及股樓變化外，亦值得年輕人借鏡。

謝紹榮表示，自己成長於小康之家，1993年畢業於香港大學經濟系，而他1990年入讀港大時，本港就只有港大及中大兩間大學，科技大學也是在1991年才成立的，所以當年要考入大學並不容易；畢業後他曾經任職中學教師兩年，若他繼續任教至今，月薪料逾5萬元，並且年年按年資及通脹加薪，目前看來是一份筍工，但當年他覺得應該趁年輕向外闖，走出象牙塔看看萬千世界，於是在1996年便轉投金融業，「畢竟1997年前香港經濟起飛，社會充滿機遇」。

90年代辭教職任證券經紀 月薪曾3000多元

雖然謝紹榮具備港大經濟系學士資歷，惟他在1996年「棄教（職）從商（界）」，也是由低做起，從事保險銷售工作，直至1997年11月亞洲金融風暴爆發後，始有機會轉投一華資證券行任經紀，「當年港府在證券業仍然推行最低佣金制度，雖然股票經紀不至於像1970年代般魚翅撈飯，但證券業也是一門相當賺錢的生意，可以轉行做經紀是很開心的事」。

謝紹榮1997年11月轉任股票經紀初期，恒指延續亞洲金融風暴所帶來的跌勢，在1998年8月低見6544點，而當年某一月份他的收入只有3000多元，但他捱過此段低潮後，在1999年轉投外資TD證券（編按：現已合併為德美利證券、TD Ameritrade），在緊接而來的科網泡沫中於股市賺到第一桶金。

2008年任安盛投資總監 年薪近百萬

不過，由於2000年首季科網泡沫爆破後，港股迎來長達3年的熊市，他亦順應時勢在2001年再次轉行到中銀集團保險有限公司投資部任高級主任，主要負責管理集團來自保險客戶的資金，力求可以履行對客戶的保障承諾外，再賺取合理回報，即所謂資產負債配對投資法（Asset-liability Approach），將自己港大經濟學課堂上的理論學以致用，2003年已升至集團投資部主管。他在2008年第二季轉職至安盛亞洲任職亞洲區投資管理總監，年薪更接近百萬元。

港股在2003年4月至2007年10月迎來大牛市，謝紹榮期內亦以投資股票為主，投資回報亦非常可觀，惟一直沒有買樓，「當年本港經濟欣欣向榮，股市百花齊放，住宅供應亦十分充裕，樓價升幅溫和，投資樓市的回報不及股市，大多數港人都覺得買股勝買樓」。

海嘯前沽股套現 2009年低位買港島樓

在2008年第二季跳槽至安盛前，謝紹榮沽出大部分股票，持有大量現金，避過當年9月由美資投行雷曼兄弟破產引致環球股市大跌的衝擊，2008年底至2009年初恒指大跌至13,000點附近始再低吸；2009年3月美國聯儲局首次宣布量寬（QE）買債後，他已留意到銀紙的購買力將被攤薄，當年第四季買入港島區3房單位收租至今。

既有自住物業，亦有物業收租，同時也有股票收息，謝紹榮早於2014年已達至財務自由，當年他離職安盛後，先到中大進修取得環球政治經濟碩士，再成為金融專欄作家，在包括本報在內的報章寫專欄推廣個人理財教育，去年亦出版《食腦本食過世：退休策劃財務手冊》一書。

長揸優質股 等機會低位買樓

目前謝紹榮理想的財政狀况相信令不少人羨慕，而他希望以自己經歷為例子勉勵年輕人，指即使目前他們普遍要面對「樓價高、買樓難」的問題，但只要努力工作積累本錢，而且投資把資金增值，總有機會踏上置業之路，「買樓是一生中最重要的投資決定，我也是努力工作儲錢逾16年後，等樓價下跌至可負擔的水平才上車」。

在金融市場任職近20年謝紹榮對於如何投資股市致富亦有個人心得，他引述股神巴菲特的名句「股市是一種設置把金錢從沒有耐性的人手上轉移至有耐性的人手上」（The stock market is a device for transferring money from the impatient to the patient），指最重要是長線持有優質股，最忌短線炒賣過頻。

籲港府效星建組屋 釋放社會生產力

當然，即使買入優質股，入市的價位也屬十分重要，謝紹榮在2008年底至2009年初等恒指跌至13,000點始掃貨，便捕捉到逾10年難得一見的低吸機會。向前望的話，他分析，由於中美關係近期明顯轉差，料當美國經濟走出是次疫情陰霾後，白宮便會再次出手對付中國，包括鼓勵美國企業從內地撤廠，將供應鏈搬離中國，此舉料將令內地及本港經濟承受頗大壓力，不利本港股市及樓市，故此年輕人現時努力工作累積本錢，將來便可用來作低吸優質資產賺第一桶金。

總結是次訪問時，謝紹榮不無感慨，指過去10多年港府土地政策的失誤，未能大幅增加住宅供應滿足熾熱需求，令不少港人目前要為有瓦遮頭而扭盡六壬，他建議港府借鑑新加坡發展組屋的策略，讓每個現沒有住宅業權的港人也有一次向港府買入資助房屋的機會，有利社會穩定經濟發展，「只有市民在不愁居住的情况下，社會生產力才能完全釋放於不同範疇的實體經濟生產上，而不是把資源過度集中發展房地產」。

明報記者 葉創成

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