維特健靈疫市7萬洽租土瓜灣舖

上月以月租25萬租海防道地舖

土地註冊處資料顯示，有關商舖對上租戶為現代美容（0919）旗下be beauty shop，早在2008年7月起僅以3.2萬元租用，租用商舖已逾10年。業主2013年12月以2868萬元購入上址，預計租金回報2.9厘。維特健靈早於上月以月租25萬元承租海防道地下連1樓商舖，商舖面積共1050方呎，月租重返2007年租金水平，折合呎租約238元。

佐敦道舖劈價1300萬放售

另一邊廂，中原（工商舖）商舖部高級區域營業董事梁建華表示，位於佐敦道40至44號聯德大廈地下C舖，面積650方呎，以連租約形式出售，原業主早前以4800萬元放售，現劈價1300萬元或27%，以3500萬元放售，折合呎租約5.38萬元。商舖目前由食肆租用，月租8萬元，新買家將可獲租金回報2.7厘租金回報。

原業主2005年以525萬元購入商舖，若最終以意向價售出，帳面將可獲利2975萬元或5.7倍。