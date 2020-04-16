經濟

香港地產

疫情稍紓緩 新盤4天77宗成交

【明報專訊】雖然新冠肺炎疫情持續，但港府自周日（12日）公布新增確診個案，至昨天連續4天（12至15日）每日僅為個位宗數，新盤市場近4天交投亦見反彈，其間共錄約77宗成交，佔本月上半個月總體成交量逾200宗近四成。

佔上半月逾200宗近四成

綜合市場資訊和一手銷售網資料，新盤市場過去4日錄約77宗成交，當中屯門掃管笏恆大‧珺瓏灣、大埔山塘路天鑽、白石角逸瓏灣8、屯門御半山II等4個新界盤，共錄約34宗成交；另兩個深水埗新盤愛海頌、WEST PARK，則合共售約12伙。換言之，上述6個主要新盤過去4日共售約46伙，佔同期大市成交總量六成。

4新界盤連沽34伙

雖然發展商繼續集中火力銷售餘貨，但不乏大額成交；中信泰富馬鞍山豪宅峻源，昨連沽兩伙實用同為922方呎的3房戶，成交價1833萬及1742萬元，實呎分別1.98萬元和1.88萬元，單日吸金3575萬元。新地（0016）元朗錦田 PARK YOHO Napoli亦售出2伙，單日吸金逾2757萬元；當中透過招標售出23A座19樓B室，屬實用999方呎連平台和天台特色戶，成交價1833.16萬元、實呎1.83萬元。

WEST PARK 2房1099萬成交破頂

此外，市場消息指，興勝創建（0896）深水埗WEST PARK最新售出25樓B室，折實價約1099萬元，屬實用493方呎2房連書房間隔，實呎2.23萬元，成交價創項目新高。

逸璟‧龍灣取消交易率升至25%

另本報統計，4月主要新盤取消交易個案增至5宗，最新一宗來自內房中冶（1618）青龍頭逸璟‧龍灣，屋苑1座1樓F室1房戶，買家原於2018年11月以431.6萬元購入，原本已簽正式買賣合約，但昨日取消交易；可留意的是，中冶去年曾通知買家，項目未能按關鍵日期交樓（原定去年6月），會向該日期後決定取消交易的買家退回訂金，並賠償利息。

逸璟‧龍灣2018年底開售至今累沽約80伙，同期累錄20宗簽署正式合約後取消交易個案，比率達25%。

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