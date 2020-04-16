柏景臺海景樓王2668萬沽 重返去年初水平

中原資深區域營業董事陳家鴻表示，上述單位為柏景臺1座極高層H室，實用949方呎，3房套間隔，望開揚維園景及海景，原叫價2900萬元，最終以2668萬元將單位易手，實呎28,114元，成交價不但較銀行估價3030萬元低12%，並重返去年初同類水平。原業主2007年830萬元買入單位，持貨13年，帳面獲利1838萬元或2.2倍。

西九四小龍4日12宗 佔半月六成

不過，由於現時市場上業主願意減價，部分地區交投回升。中原地產副區域營業董事歐陽振邦表示，西九四小龍近日交投明顯加快，過去4天連錄12宗成交，已佔本月半月成交總數約19宗逾六成，其中荔枝角昇悅居3座中層B室，實用714方呎，3房套房間隔，最初叫價1500萬元，現以1380萬元成交，實呎19,328元。原業主2002年6月311.8萬元購入，現帳面獲利1068.2萬元或逾3.4倍。

另外，東涌東堤灣畔本月至今暫錄6宗成交，比上月同期4宗為多，當中5座低層B室，實用759方呎，3房1套間隔，原業主以930萬元放盤近一年，終以775萬元沽出，實呎10,211元，即累減155萬元或約17%。原業主2005年235萬元買入單位，帳面獲利540萬元或約2.3倍。