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私宅呎租連跌8個月 首季跌3.9%逾4年最勁

【明報專訊】在疫情下樓價回落，連帶租金亦持續調整。美聯「租金走勢圖」最新公布，今年首季整體私樓平均實用呎租按季跌約3.9%，為自2015年第四季後的17個季度（即逾4年）的最大季度跌幅。

美聯物業首席分析師劉嘉輝稱，首季租金按季跌約3.9%，比起年內迄今「美聯樓價指數」跌約2.39%更急，相信因目前利率低企，持貨力強的業主寧願減租將單位租出，亦未會減價沽貨，導致租金跌幅較樓價更急。翻查紀錄，今年首季租金跌幅比起去年第四季按季跌3.8%進一步擴闊，並創自15年第四季後的17個季度最大季度跌幅。

上月呎租較去年高位累跌8.4%

該行又稱，上月份以實用面積計算的私人住宅平均呎租報約35.11元，按月下跌約0.8%，並較去年7月高位累跌約8.4%，並創自2017年4月後的35個月、即近3年新低。隨着租金回落，部分租盤跌至1.5萬元或以下的類別，導致此類租務比率攀升。以美聯物業促成的租務個案計算，今年首季月租1.5萬元或以下比率約41.9%，連升3季，並創自2016年次季後的15個季度、即近4年新高。若以該行促成的成交計，部分同一屋苑同座同室但不同樓層的單位於上月租金與去年12月為低，如將軍澳日出康城首都1座高層右翼D室單位，上月以1.7萬元租出，較去年12月的中高層單位月租約1.8萬元跌約5.6%。

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