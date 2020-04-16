第一城2房月租失守萬元大關 疫市下今年屋苑首見 呎租僅32元

明報記者 歐陽慧恩

自去年反修例風暴後，加上疫情持續，內地生來港數目大減，令沙田第一城租務交投回軟，導致個別業主需減價租出單位。中原區域營業董事黎宗文表示，沙田第一城43座中層G室，實用304方呎，2房間隔，近日以9800元租出，呎租32.2元，業主原叫租約11,000元，現減價逾一成。

屋苑自2016年後，僅曾有零星單位低於萬元租出，對上一次為去年底個案，月租低見9500元，而最新租出單位，租金較市價低約一成。由於業主早於1999年以119萬元購入單位，故仍可享高達10厘的租金回報。

空服租客大減 東環1房低見1.1萬

東涌區同為減租災區，美聯高級區域經理田國輝指，該區過去約兩成租戶為航空業從業員，現因疫情未止，近3個月該類租客已近絕迹，租金亦因而受挫，其中東環3B座低層10室，實用377方呎，屬1房間隔，新近以1.1萬元租出，較業主原開價的1.35萬元減約18%，並為屋苑近兩年新低，業主則於2018年510萬元入市，現享租金回報2.6厘。

海柏匯開放式9800元兩年低

市區「納米樓」租金續跌。香港置業營業經理張志豪表示，深水埗海柏匯低層G室單位，實用214方呎，屬開放式單位，新近以9800元獲承租，呎租約46元，為屋苑入伙以來逾兩年新低，業主原叫價1.2萬元，後因租盤增加，故減價租出物業。業主2016年以371.2萬元購入上址，現租金回報約3.2厘。

貝沙灣3房月租6.6萬 同類4年新低

另外，公司客隨疫症肆虐而大減，令豪宅租金同樣備受壓力。中原高級聯席董事陳俊賢表示，薄扶林貝沙灣2期5座高層B室，實用1395方呎，3房套間隔，享海景，以6.6萬元連車位租出，實用呎租47元，為屋苑同類4年新低，去年同類單位2期8座低層A室連車位亦曾以7.5萬元租出，是次租金較去年跌12%。業主早於2005年以1857萬元購入上址，租金回報4.3厘。

陳續指，貝沙灣附近名校林立，如「光纖之父」諾貝爾獎得主高錕等創辦的弦立書院，過往獲不少城中名人及內地富豪二三代報讀，但現時學校復課無期，令部分租戶退租，屋苑租盤亦比去年同期大增六成至約80個，租金全線回調，減幅由5%至20%不等。