湯文亮：未置業者慎防突撤辣

不過，現在局勢有所不同，在連續不斷的社運以及新冠疫情夾擊下，經濟環境急劇下降，不少業主被迫要賣走在這兩三年內買入的住宅單位，帳面上可能要蝕錢，但仍然要付SSD，所以，我認為政府應該給予那些被迫賣樓人士一道逃生門，最簡單方法就是撤銷SSD。

雖然有人會話那些人在買樓時早已知道有SSD存在，現在只不過承擔責任，我亦不反對，但大家又何嘗想到出現社運以及新冠疫情，尤其是新冠疫情已經引致全球大爆發，屬於不可抗力事件，政府撤銷SSD是回應時勢所需，解民之所困。

對被迫賣樓者 政府應提供逃生門

其實，撤銷SSD對於樓市影響不大，更加不會令成交量上升，政府下一步應該考慮放寬15%印花稅， 令到已經有樓的業主可以多買一個或者幾個單位，雖然此舉可能會影響未買樓的人，他們如果要買樓必定要出更高價錢。

不過，政府推出DSD，以及15%印花稅已經七八年，要買的早已買了，15%印花稅亦不能夠永遠存在，否則，就會影響樓市正常運作。這條辣招亦有一個不良效果，就是在過往一段時間，有不少父母資助子女買樓，目的是逃避15%印花稅，但子女們未必懂得理財，有樓在手，猶如有一張高用額的信用卡，隨時可以問財仔借錢，現在不少急於賣樓的人亦是因為問財仔借了錢，如果取消15%印花稅，父母可以用自己的名義買樓，怎樣說都比較安全一些。至於BSD，政府可考慮減低稅率，令到多一些國內人能夠在香港置業，對搞活香港樓市怎樣說都會起到一些正面作用。

撤銷SSD對樓市影響不大

如果大家了解到政府有機會突然撤辣，賣樓的人要付SSD就應該等一下，否則，賣走之後政府突然宣布取消SSD，他們無端端多付一成以上的印花稅。與此同時，未買樓的人亦要積極一點睇樓，否則政府突然取消BSD或者l5%印花稅，不但樓價會突然上升，而且那些未有樓的人競爭力一定不及已經有樓的人，他們要買樓亦不是那麼容易，所以，要買樓就要趁早，太多思考反而累事。雖然，我仍然不贊成撤辣，但時移世易，就好似新加坡，新冠疫情開始時鼓勵市民不戴口罩，現在唔戴就罰款300坡元，現在贊成撤辣並不是出爾反爾，甚至連轉軚也不是，是形勢有所改變。形勢變，政策亦要變，這才是一個負責任的政府。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]