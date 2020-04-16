經濟
周顯 投資二三事

投資策略

周顯：注入上市公司須蝕讓價

【明報專訊】我有一個同炒股小朋友交流的chat group，前幾天，他們鋪出了碧桂園服務（6098）收購某間叫「文津國際」公司的股權兼債權，購入價是35,920,000元人民幣，而這間公司的資產淨值42,648,212.74元。

由於該公司的股東楊美容和周淑婷是碧桂園服務的非執行董事，以及和大股東楊惠妍是關連人士，因此，小朋友們的評語是：「奇葩，蝕錢兼關連人士。」

我對這評語的評語是：

第一，這不是奇葩，同類事件常有發生；

第二，獨立估值師的估值不一定準確，更加不一定可靠，可以視乎狀况給予「酌情」。順帶一提，就算是穆迪、標準普爾，都不一定準啦，否則點會有次按？

第三，把價格調低，以注入上市公司，是常見的做法，皆因如果是上市公司用溢價去買，交易所肯定不批准。

上市公司溢價收購 難獲交易所批准

幾年前，我搞《香港投資日報》，有上市公司投資了兩成，其實是好少錢，不過問來問去，問到煩晒，我說你老闆都應承咗，有乜問題？他說因為我和幾個創辦人的股份成本價低過他們，所以驚過不了審計。後來我說，我們在公司打工，用薪水來購買股權，計掂了條數，才可過關。所以，為了容易通過交易所，還是折讓價賣給上市公司，比較多快好省。

[周顯 投資二三事]

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