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劉思明：利潤率改善 周大福築底可留意

【明報專訊】港股昨先升後回，高位沽壓不輕，恒指短線調整宜守住23,600點，以保持拾級向上走勢；逆市有買盤支持的個股可看高一線外，也可留意強勢股回吐低吸機會。

吼強勢股回吐低吸

恒指高開最多升168點，高見24,603點掉頭回落，早市跌至24,320點初見支持，午後失守跌勢加劇，以近全日低位收市，收報24,145點，跌290點或1.19%；國指跌1.25%。恒生中型、小型股指數跌0.85%、1.29%，整體表現差不多。大市成交1121億元，與60天平均相若，交投平穩。

大市方面，據《明報》港股數據庫，升跌比率25比75，升逾3%、跌逾3%分別佔上升、下跌股份約兩成；陽燭對陰燭為18比82，大市普遍下跌，沽盤積極但動力不算強大，個別股份有買盤支持。

本報數據庫追蹤的30個行業，內房及物管、能源及相關跌3.39%、2.99%表現最差，其次基建及建材、金屬及礦石跌約2%，地產及相關跌1.66%。雖然只有個別行業的收市表現較差，但以日內高位計，回落幅度不少。整體有一半行業，其股份平均高位回落超過3%收市，內房及物管、能源及相關的股份平均收市較高位跌4%，汽車及相關平均最多升超過3%，收市跌1.08%。博彩及消閒、教育、紡織及服飾、軟件服務、科技器材曾經受捧，股份平均最多升逾3%，但收市升不足1%或近持平。

不過，並非所有股份大漲後急回，比亞迪電子（0285）、周大福（1929）、希望教育（1765）、平安好醫生（1833）收市升逾2%，較高位回落約1%，有買盤支持。周大福剛公布截至2月底止11個月營業額按年下跌11%至13%，主要經營溢利跌7%至9%，數據反映公司面對去年下半年香港經營環境嚴峻，內地業務保持平穩，整體利潤率仍有所改善。該股跌至3年多低位築起底部回升，短線於50天線及6.5元有阻力，回調於6元料有支持，入市可設低收5.5元止蝕。

雅生活仍有望向上尋頂

此外，個別股價高於50天線的強勢股，昨天有明顯回吐，物管雅生活（3319）、碧桂園服務（6098）、互聯網新東方在線（1797）、教育新高教（2001）、油品運輸中遠海能（1138）、啤酒青島啤（0168）等從高位回落逾5%收市。雅生活短線支持約37元，守穩仍有望向上尋頂。

[劉思明 數據尋寶]

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