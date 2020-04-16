張兆聰：濠賭盼復蘇 澳博料成黑馬

亞洲股市以至全球都無法跟隨美股的升幅，港股昨日早市牛皮，午後受美股期貨跌幅擴大影響而走弱，站上24,000點後有點拉牛上樹的感覺。短期市况不宜高追，但疫後復蘇主題會持續有效，濠賭股可逢低收集。

儲局大放水 投資者被迫買貨

美股名副其實是直線下跌後V形反彈，大行都認為絕不要跟聯儲局對着幹，當局向市場注入數以萬億美元計的資金，橋水達利奧更認為現金成為垃圾，投資者別無選擇只能買貨。美股如此抽升，拿什麼來解釋也沒所謂，但股市V形反彈後，經濟是否亦可以？失業人士能否重新就業、破產的中小企業是否就會翻生？筆者不知道，市場也在觀望。美股處於低位加上全球開閘放水，值博率極高，但美股反彈如此之多，納指與高位相差僅約10%，在盈利前景未明下，投資者對後市看法一定會有分歧，波動會加劇。

人行下調MLF利率20點子，向銀行施壓要求下調LPR利率。逆回購和MLF利率先後下調20點子，市場也期望LPR會有同樣減幅。但問題是，銀行資金來源還是以存款為主，存款利率不下調，而監管又對各銀行存款有要求，月結、季結以高息搶存款就無法避免。銀行資金成本居高不下，若1年期LPR利率下周一（20日）大減20點子，大型上市內銀股或許反應有限，但中小型銀行、城商行、農商行壓力會非常大。

龍頭科技股普遍收復疫後失地

市况方面，龍頭科技股表現不錯，普遍回到疫前水平，騰訊（0700）曾升破400元，阿里（9988）也一度站上200元。問題是其他重磅股表現一般，內銀、內險、匯控（0005）、中移動（0941）、友邦（1299）都窄幅上落，昨日午後沽壓加劇，而內房、汽車股更是弱勢。全球股市有整固需要，但從當前設局看，恒指整固完成也未必能上試25,000點。

基於經濟前景不明朗，資金傾向務虛，昨日表現較佳普遍是二線科技股，金蝶（0268）、金軟（3888）、微盟（2013）、平安好醫生（1833）、中芯（0981）等都有理想升幅。炒復蘇是另一條主線，安踏（2020）升3.5%，頤海（1579）和飛鶴（6186）雙雙破頂。

賭收仍弱 暫宜吸勿搶

另外，濠賭股亦強勢，但午後跟隨大市回落，升幅收窄。以龍頭來看，近期銀娛（0027）表現明顯更勝金沙中國（1928），但其實澳博（0880）表現同樣亮麗。從復蘇角度看，中港澳疫情已大致受控，未來3至6個月經濟活動應可回復正常，估計今年第四季度，澳門博彩收入會開始回復正常，而澳博的重頭項目上葡京料於今年底至明年初開幕，正好食正積壓多時的內地旅客旅遊、博彩需求。回顧以往新賭場開幕前，相關股份都會在半年前大幅炒上，相信今次也不例外。濠賭股以銀娛為龍頭穩健之選，澳博則是今明兩年的黑馬。但始終當前賭收仍然疲弱，股價會很飄忽，策略上宜吸勿搶。

[張兆聰 還看今朝]