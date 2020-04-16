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經濟
2020年4月16日星期四
技術取勝
投資策略
細價新股連環挫 MOG首掛即腰斬 跌五成逾兩年最傷 分析：疫市難「圍飛」
康方次日招股 423億孖展超購163倍
人行MLF放水千億兼降利率
美股早段跌 恒指夜期曾失二萬四
莎莎港澳同店挫六成
海航申債務延期一年 為倉卒開會致歉 多名投資者炮轟 議案最終獲通過
北大方正：重組期間無法兌息
指龍湖主席前夫「未有沽貨」 野村：料長線仍看好
內地4月次周汽車銷售疫市首增長
香櫞接力狙擊跟誰學
OneDegree首推寵物保險 第三張虛擬保險牌 目標1年萬張保單
安盛新年金計劃增失業保費寬限365日
招商局港口：內地首季吞吐量跌5.6%
美上月零售跌8.7％ 歷來最差 道指早段挫700點 紐油跌穿20美元
高盛收入勝預期 股價早段微升
最廉iPhone SE 64GB版3399元起
張兆聰：濠賭盼復蘇 澳博料成黑馬
劉宇亮：貨幣「不值錢」 金價有力挑戰1900美元
李曉佳：啟德地皮成中港資金旋轉門
趙海珠：受累油價疲弱 加元1.4045見阻力
技術取勝：周大福有望上試高位
比亞迪製口罩 股神親身代言
劉思明：利潤率改善 周大福築底可留意
周顯：注入上市公司須蝕讓價
湯文亮：未置業者慎防突撤辣
第一城2房月租失守萬元大關 疫市下今年屋苑首見 呎租僅32元
私宅呎租連跌8個月 首季跌3.9%逾4年最勁
柏景臺海景樓王2668萬沽 重返去年初水平
疫情稍紓緩 新盤4天77宗成交
維特健靈疫市7萬洽租土瓜灣舖
首季補地價僅3000元 14年新低
理財專家謝紹榮：中美惡鬥股樓續跌 儲錢候低吸
匯控撤派息教訓：投資者要承擔法規風險
技術取勝：周大福有望上試高位
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【明報專訊】雅生活料37元有支持（圖）
維達料19元有承接（圖）
明報記者 劉思明
[技術取勝]
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