趙海珠：受累油價疲弱 加元1.4045見阻力

本周市場焦點集中美企業績

加拿大央行在3月份合共減息3次，將官方利率由1.75厘降至紀錄新低0.25厘，並開展了50億加元資產購買計劃。

加拿大上月的職位減少超過100萬個，加拿大經濟指標之一的Ivey PMI亦跌至紀錄新低，市場普遍相信央行會維持鴿派言論，甚至推出另一輪資產購買計劃。

另一方面，雖然石油輸出國組織與俄羅斯等產油國達成減產協議，由5月1日起每日減產970萬桶為期兩個月，隨後半年再每月減產800萬桶，但措施似乎對油價幫助不大；紐約期油在協議公布後雖然一度反彈4%，但周二再度跌破20美元一桶水平，我們預料紐約期油及布蘭特期油第二季將會分別處於21美元及23美元一桶水平。

油價升幅受制，對加元帶來一定影響，惟近日美匯指數持續向下，技術上，若美元兌加元跌破支持位1.3805，或有機會再下試1.36附近；匯價初步阻力處於1.4045。

料美元疲弱 歐元挑戰1.1150

美國在新型冠狀病毒疫情中成為重災區之一，聯儲局本周再推出總值2.3萬億美元的額外抗疫援助以幫助中小企及州政府，並首次承諾買入垃圾級別企業債及相關ETF，提供信貸流動性。我們相信美元有機會繼續走弱，近日一眾主要外幣因美元回落而走高，歐元兌美元已逐步邁向1.10水平；我們預料匯價未來有機會挑戰1.1150至1.1165，突破後再上望1.12水平；支持位處於1.0750。

渣打銀行財富管理高級投資顧問

[趙海珠 匯市前瞻]