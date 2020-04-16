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劉宇亮 股宇有云

投資策略

劉宇亮：貨幣「不值錢」 金價有力挑戰1900美元

【明報專訊】3月份環球金融市場風聲鶴唳，罕有地股市、金價、油價均出現暴跌情况。全球受新冠肺炎疫情影響，各國相繼封關，經濟活動大受打擊，加上沙特阿拉伯發動油價戰，可解釋為何股市、油價大挫。

至於金價，是重要的避險工具，為何市場風險上升之時， 金價卻在3月9日至19日內暴跌12%，最低跌至每盎司1451美元？原因是油股暴跌，美股3月出現4次熔斷，令市場流動性枯竭，迫使機構投資者不得不從金市撤出資金注入股市，以彌補股票上的損失並填補孖展追加保證金的資金缺口，金市與股市之間出現了「拆東牆、補西牆」的情况，黃金被大規模拋售，以至金價出現短線急跌。

通脹料來臨 購買黃金一大誘因

直至3月23日美國聯儲局推出無限量買債（無限QE）及零利率措施，加上大量的信貸計劃以解決金融市場流動性和致力挽救美國經濟，市場再沒有需要在金市拋售以增強流動性，重新回歸基本因素，一系列擴張貨幣政策令市場憂慮美元將會貶值。環球央行大量的刺激經濟措施和減息正在削弱貨幣，貨幣變得「不值錢」，通脹的來臨，是購買黃金的一大誘因。

事實上，實質利率與黃金一向呈反向關係，原因是利息是持有黃金的成本，黃金不像股票、債券、存款等有利息回報，即是說，如果持有黃金的機會成本就是放棄利息回報，那麼，現在環球在極低息或零利息的環境之中，買入黃金的機會成本就變得非常低。

實質利率與黃金一向背馳

全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金（SPDR Gold Shares, GLD）至4月中黃金持有量增加7.9公噸至1017.594公噸，創2013年5月以來的近7年新高，可見機構投資者對未來黃金價格上升的信心。

全球受新冠肺炎疫情影響，歐美國家仍未重啟經濟活動，疫情會否出現第二輪爆發，對經濟的影響有多深遠，為市場蒙上一層陰霾，筆者認為種種因素令金價年內有力挑戰每盎司1900美元的高位。

鼎展證券研究部高級分析師

[劉宇亮 股宇有云]

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