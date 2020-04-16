高盛收入勝預期 股價早段微升

在市况動盪之際，高盛的交易活動增加。上季固定收益業務的淨收入達29.7億美元，是該部門5年來最好的業績。上季股票業務收入為21.9億美元，為5年來第二高的季度。高盛上季為貸款損失撥備9.37億美元，金額較多家大行為低。

美銀上季利潤按年大跌45％

不過美國多家大型銀行在疫情下預期債務違約增加，紛紛為壞帳作巨額撥備。繼摩通及富國後，昨公布業績的美銀、花旗也把信貸損失準備金大幅提升，令利潤大跌。

美銀上季為潛在壞帳額外撥備36億美元，令信貸損失準備金總額增至47.6億美元。巨額撥備令美銀上季利潤按年大跌45％至40.1億美元，合每股盈利40美仙，股價早段跌逾6%。

聯儲局上月將利率降至接近零水平，也限制了銀行可以收取的貸款利息。美銀上季的淨利息收入按年跌2％至121.3億美元，而其非利息收入基本持平於106.4億美元。

不過市况波動推動了交易收入按年增長22％至43.4億美元。固定收益收入按年增長13％，而股票收入按年增長39％。該銀行上季整體收入按年微跌1%至228億元。

花旗壞帳撥備增49億美元

花旗上季也把壞帳撥備增加49億美元，令花旗上季利潤按年大跌46％至25.2億美元，股價早段跌逾3%。不過受惠於交易收入增加，花旗第一季收入按年增12%至207.3億美元，高於分析師預期。

（綜合報道）

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