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美上月零售跌8.7％ 歷來最差 道指早段挫700點 紐油跌穿20美元

【明報專訊】受防疫措施影響，大量商業活動暫停，美國零售銷售額及工業生產數據創歷史低位。3月的美國零售銷售額急跌8.7％，是史上最大的按月跌幅。工業活動陷於停頓，令3月的工業生產跌5.4%，是1946年初以來最大的跌幅。紐約州製造業指數也以前所未見的速度下滑，由3月的負21.5跌至本月的負78.2，跌至歷史低位，跌破金融海嘯時期的水平。華爾街大行接連兩日公布的利潤大跌，也預示疫情對企業帶來的傷害，美股早段下挫，道指跌700點，標普500指數及納指跌逾2%。

據欠佳令市場憂慮原油需求。國際能源署（IEA）預計，本月全球每日原油平均需求將按年減少2900萬桶，跌幅相當於去年每日1億桶原油需求量的29%，降至1995年的水平。布蘭特期油昨晚跌7%，在每桶27美元徘徊。紐約期油跌逾2%，跌穿每桶20美元。

汽車及零件銷售跌25.6%

美國商務部官員表示，雖然雜貨店、藥房等銷售生活必需品的商戶上月生意急增，惟其他零售商在限聚令下銷情慘淡。上月汽車及相關零件經銷商銷售額按月跌25.6%，汽油站銷售額跌17.2%，餐飲業的零售銷售額跌26.5%，時裝店的跌幅更達五成。

消費者支出是美國經濟的主要動力，為經濟產出貢獻三分之二以上。零售銷售額劇跌，反映美國在3月結束了歷時11年的經濟擴張期，料首季GDP將受重大打擊。《華爾街日報》早前綜合經濟師的預測，估計美國首季GDP折合年率收縮3.3％，次季更將收縮25.3％。

J.C. Penney百貨擬申破產保護

路透引述消息人士稱，美國大型百貨集團J.C. Penney研究申請破產保護，因為疫情令其850家門店停業，使其成功重組的希望渺茫。消息指，該集團仍有現金維持短期營運，但有意藉申請破產整頓財務狀况，節省債務償付的支出。

多家大型企業在疫情下忙於撲水。路透引述消息人士稱，沙特阿拉伯石油巨企沙特阿美正向匯控（0005）、摩通及波斯灣地區的銀行，商討價值約100億美元的貸款，用以收購沙特基礎工業公司（SABIC）的70%股權，暫未知在當前市况能否實現如此巨額融資。沙特阿美去年同意支付691億美元購入SABIC控股權。

沙特阿美洽100億美元貸款

此外，旅遊住宿平台Airbnb繼上周獲得10億美元的股債混合融資後，現又獲另一輪價值10億美元的融資。消息指，貸款期限為5年，年利率為9厘，較上一輪的11.5厘為低。該公司原計劃今年上市。然而，知情人士透露，隨着旅遊業陷於停頓，該公司虧損擴大，最新估值已跌至180億美元，較2017年的估值縮水近半。

不過部分科技企業逆市擴張。「抖音」母公司字節跳動計劃今年在全球招聘4萬人，現正於全球招聘1萬個職位，目標是今年底把全球員工總數增至10萬，媲美阿里巴巴的員工人數。

電動車大廠特斯拉（Tesla）則獲高盛「唱好」，股價目標價訂在864美元。自4月2日公布的首季交付量勝預期，特斯拉股價急升。截至周二的7個交易日升幅達56%，重上每股700美元以上，其股價昨早段升4%。

（綜合報道）

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