招商局港口：內地首季吞吐量跌5.6%

3月吞吐量按月回升33%

董事總經理白景濤表示，2月及3月因貨櫃出不去，積壓在港口的情况嚴重，4月因內地復工復產而有所緩解，但仍有積壓情况，公司與貨代和船公司正積極協調，利用大數據把一些貨櫃調到周邊其他港口，減低貨櫃堆存量及堆存期。

另外，鄧仁杰指出，收購達飛旗下10個碼頭股權一事，目前已完成8個，餘下兩個碼頭料第二季完成，預計今年招商局港口的海外吞吐量將因此有增長，內地港口會力爭全年吞吐量持平。

去年純利逾83億 末期息0.58元

招商局港口昨日公布經審核的去年業績，期內純利83.62億元，按年增長15.42%；收入88.98億元，按年下跌12.42%，全年集裝箱吞吐量1.1億TEU，按年增2.4%，派末期息0.58元，按年減21%。