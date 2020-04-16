經濟

招商局港口：內地首季吞吐量跌5.6%

【明報專訊】新冠肺炎疫情影響整體物流航運，招商局港口（0144）主席鄧仁杰昨日於業績會表示，今年首季公司內地港口的貨櫃吞吐量按年跌5.6%、港澳台地區跌2.8%，海外港口跌6.4%，但呈現1月正常，2月急跌而3月復蘇的趨勢，3月吞吐量按月回升33%。鄧仁杰又稱，目前疫情是首季對內地港口影響大，第二季會對海外港口影響大，全年要看全球抗疫進展，尤其關注第三季會否有取消訂單情况。

3月吞吐量按月回升33%

董事總經理白景濤表示，2月及3月因貨櫃出不去，積壓在港口的情况嚴重，4月因內地復工復產而有所緩解，但仍有積壓情况，公司與貨代和船公司正積極協調，利用大數據把一些貨櫃調到周邊其他港口，減低貨櫃堆存量及堆存期。

另外，鄧仁杰指出，收購達飛旗下10個碼頭股權一事，目前已完成8個，餘下兩個碼頭料第二季完成，預計今年招商局港口的海外吞吐量將因此有增長，內地港口會力爭全年吞吐量持平。

去年純利逾83億 末期息0.58元

招商局港口昨日公布經審核的去年業績，期內純利83.62億元，按年增長15.42%；收入88.98億元，按年下跌12.42%，全年集裝箱吞吐量1.1億TEU，按年增2.4%，派末期息0.58元，按年減21%。

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