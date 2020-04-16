經濟

OneDegree首推寵物保險 第三張虛擬保險牌 目標1年萬張保單

【明報專訊】保監局昨日發出第三個虛擬保險牌照，予經營一般保險業務的本地科技初創企業OneDegree。該行將首推寵物保險，共同創辦人郭彥麟接受本報訪問時稱，透過科技降低營運成本，可提供低至每年數百元的基礎計劃保費，和更快的理賠速度，目標在未來12個月達成1萬張寵物保險保單，相等於目前整個市場的數目。明報記者 歐陽偉昉

郭彥麟表示，當該行加入保險投訴局（ICB）後便可正式營運，預期尚需一至兩周。目前香港有4家保險公司提供寵物保險，最廉宜計劃保費為每年1120元，惟不包手術費用。他認為，雖然市場對寵物保險需求大，但保費金額較少難引起中介和經紀銷售興趣。該行透過科技營運，可將入門計劃保費降至每年數百元水平，提供數萬元手術費保額，若客戶需要其他保障，該行會提供保費較高的計劃。

入門每年保費僅數百元

除保費外，郭彥麟稱，該行亦會重點與服務提供者建立伙伴關係，以改善客戶體驗，例如目前寵物保險理賠約需數周時間，因為客戶為寵物治療申請索賠，獸醫需另向保險公司提交表格花費時間，該行與獸醫診所建立聯網，因此預計九成索償個案，可加快至於客戶提交資料後兩日內完成。

逐步推醫保網絡保

OneDegree未來逐步將推出醫療保險和網絡保險，郭彥麟表示，計劃每項產品相隔數個月推出，以用戶體驗為首要考慮。他指出，自願醫保市場競爭激烈，目前無計劃參與，但會推出傳統產品保障範圍以外的醫保，網絡安全保險主打中小企和網店市場。

對於在疫境下發牌，郭彥麟不認為會因此影響該行業務，疫情更為整個業界在網上保險帶來結構改變，例如保監局容許險企將扣稅年金及更多產品放在網上銷售。 OneDegree目前已有保險科技業務，去年為信諾的醫療保險提供銷售平台。他表示，往後保險科技會與承保業務主力雙線發展，例如就新冠肺炎疫情，已有來自不同國家的數十家險企，向該行查詢其遙距投保、理賠和核保等技術。他們已在台灣設立保險科技分公司，現正籌備泰國和內地公司。

保監局在2017年9月推出快速通道計劃，提供專隊為處理全數碼分銷險企的新授權申請，分別在2018年12月和去年10月，分別向保泰人壽和安我保險發出牌照。市場消息稱，目前仍有眾安在線（6060）和富邦人壽合資的虛擬壽險牌照待批。

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