指虛報七成收入

香櫞報告稱，為確定跟誰學財務造假程度，在今年首季報讀「明星老師」（Star Teachers）最受歡迎課程，數目佔總可用課程總數20%，推測跟誰學約七成收入是虛構。對於集團被指重複計算課程虛增收入；跟誰學解釋，內地一向會有幾個年級的學生學習同一門英語方法課。

跟誰學：忽視另一品牌收入

香櫞報告提到，跟誰學聲稱其明星老師締造收入能力較同行高出10倍，但現時這些明星老師無簽訂合同，也沒有網站及在任何地方列出。跟誰學未有多作解釋，只表示教師並不是一個出產明星的職業，行業是「桃李不言，下自成蹊」。

跟誰學多番暗諷香櫞研究，直指對方在2月份「非常嚴謹地」研究瑞幸後，力撐瑞幸股價可重上60美元，如今香櫞同樣以「嚴謹」的態度發布了針對跟誰學的報告。跟誰學又稱：「更為可笑的是，香櫞似乎並不十分了解全球在線教育行業的基礎信息。」