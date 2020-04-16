經濟

香櫞接力狙擊跟誰學

【明報專訊】近月多家沽空機構連番狙擊中概股，美國上市的內地教育股跟誰學繼上周被Grizzly Research炮轟造假後，周二再被香櫞研究（Citron Research）接力狙擊。香櫞研究發表報告指出，跟誰學高達七成收入是虛報；跟誰學反擊稱，香櫞只以跟誰學品牌為唯一研究指標，但在K12（即是幼兒園到中六）教育上，另一品牌高途課堂一直是公司的主要收入來源，質疑對方選擇性地忽視。跟誰行開市早段跌約5.19%，報29.58美元。

指虛報七成收入

香櫞報告稱，為確定跟誰學財務造假程度，在今年首季報讀「明星老師」（Star Teachers）最受歡迎課程，數目佔總可用課程總數20%，推測跟誰學約七成收入是虛構。對於集團被指重複計算課程虛增收入；跟誰學解釋，內地一向會有幾個年級的學生學習同一門英語方法課。

跟誰學：忽視另一品牌收入

香櫞報告提到，跟誰學聲稱其明星老師締造收入能力較同行高出10倍，但現時這些明星老師無簽訂合同，也沒有網站及在任何地方列出。跟誰學未有多作解釋，只表示教師並不是一個出產明星的職業，行業是「桃李不言，下自成蹊」。

跟誰學多番暗諷香櫞研究，直指對方在2月份「非常嚴謹地」研究瑞幸後，力撐瑞幸股價可重上60美元，如今香櫞同樣以「嚴謹」的態度發布了針對跟誰學的報告。跟誰學又稱：「更為可笑的是，香櫞似乎並不十分了解全球在線教育行業的基礎信息。」

上 / 下一篇新聞

細價新股連環挫 MOG首掛即腰斬 跌五成逾兩年最傷 分析：疫市難「圍飛」
細價新股連環挫 MOG首掛即腰斬 跌五成逾兩年最傷 分析：疫市難「圍飛」
康方次日招股 423億孖展超購163倍
康方次日招股 423億孖展超購163倍
人行MLF放水千億兼降利率
人行MLF放水千億兼降利率
美股早段跌 恒指夜期曾失二萬四
美股早段跌 恒指夜期曾失二萬四
莎莎港澳同店挫六成
莎莎港澳同店挫六成
海航申債務延期一年 為倉卒開會致歉 多名投資者炮轟 議案最終獲通過
海航申債務延期一年 為倉卒開會致歉 多名投資者炮轟 議案最終獲通過
北大方正：重組期間無法兌息
北大方正：重組期間無法兌息
指龍湖主席前夫「未有沽貨」 野村：料長線仍看好
指龍湖主席前夫「未有沽貨」 野村：料長線仍看好
內地4月次周汽車銷售疫市首增長
內地4月次周汽車銷售疫市首增長
OneDegree首推寵物保險 第三張虛擬保險牌 目標1年萬張保單
OneDegree首推寵物保險 第三張虛擬保險牌 目標1年萬張保單
安盛新年金計劃增失業保費寬限365日
安盛新年金計劃增失業保費寬限365日
招商局港口：內地首季吞吐量跌5.6%
招商局港口：內地首季吞吐量跌5.6%
美上月零售跌8.7％ 歷來最差 道指早段挫700點 紐油跌穿20美元
美上月零售跌8.7％ 歷來最差 道指早段挫700點 紐油跌穿20美元
高盛收入勝預期 股價早段微升
高盛收入勝預期 股價早段微升
最廉iPhone SE 64GB版3399元起
最廉iPhone SE 64GB版3399元起
張兆聰：濠賭盼復蘇 澳博料成黑馬
張兆聰：濠賭盼復蘇 澳博料成黑馬
劉宇亮：貨幣「不值錢」 金價有力挑戰1900美元
劉宇亮：貨幣「不值錢」 金價有力挑戰1900美元
李曉佳：啟德地皮成中港資金旋轉門
李曉佳：啟德地皮成中港資金旋轉門
趙海珠：受累油價疲弱 加元1.4045見阻力
趙海珠：受累油價疲弱 加元1.4045見阻力
技術取勝：周大福有望上試高位
技術取勝：周大福有望上試高位
比亞迪製口罩 股神親身代言
比亞迪製口罩 股神親身代言
劉思明：利潤率改善 周大福築底可留意
劉思明：利潤率改善 周大福築底可留意
周顯：注入上市公司須蝕讓價
周顯：注入上市公司須蝕讓價
湯文亮：未置業者慎防突撤辣
湯文亮：未置業者慎防突撤辣
第一城2房月租失守萬元大關 疫市下今年屋苑首見 呎租僅32元
第一城2房月租失守萬元大關 疫市下今年屋苑首見 呎租僅32元
私宅呎租連跌8個月 首季跌3.9%逾4年最勁
私宅呎租連跌8個月 首季跌3.9%逾4年最勁
柏景臺海景樓王2668萬沽 重返去年初水平
柏景臺海景樓王2668萬沽 重返去年初水平
疫情稍紓緩 新盤4天77宗成交
疫情稍紓緩 新盤4天77宗成交
維特健靈疫市7萬洽租土瓜灣舖
維特健靈疫市7萬洽租土瓜灣舖
首季補地價僅3000元 14年新低
首季補地價僅3000元 14年新低
理財專家謝紹榮：中美惡鬥股樓續跌 儲錢候低吸
理財專家謝紹榮：中美惡鬥股樓續跌 儲錢候低吸
匯控撤派息教訓：投資者要承擔法規風險
匯控撤派息教訓：投資者要承擔法規風險