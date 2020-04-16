指龍湖主席前夫「未有沽貨」 野村：料長線仍看好

根據龍湖昨日發出公告稱，吳亞軍為首的公司在花旗於周二的配售行動中，參與認購420萬股，每股作價36.5元，涉資1.53億元。增持後，吳亞軍在龍湖的持股由原先的43.94%，提高至44.01%。

同時，蔡奎周二披露與花旗達成的固定波幅協議後，昨天進一步申報，淡倉增加了4572萬股。周二申報的一套期權交易，蔡奎沽出涉及1.14億股龍湖股份的認購期權，收取期權金，同時買入3600萬股的認沽期權。但未有交代這套固定波幅交易的到期日及行使價。

吳亞軍增持龍湖股份至44.01%

野村的報告稱，蔡奎進行龍湖股份的固定波幅協議，涉及沽售認購期權及購入認沽期權，根本不涉及沽售龍湖，反而他可從有關交易，鎖定價格波幅，並且賺取期權金，同時因涉借貨予花旗而收息，估計可賺3至4厘。花旗則因為與蔡奎達成這套期權交易，因而向蔡奎借貨來沽出龍湖股份來對冲其風險。野村指蔡奎進行這交易反映他可能認為龍湖股價短期內反映利好因素，但他長遠仍看好。野村仍然看好龍湖，因公司有強勁資產負債表，2020至22年每年持續有22%盈利增長，該行亦相信吳亞軍會在二手市場持續增持。