海航申債務延期一年 為倉卒開會致歉 多名投資者炮轟 議案最終獲通過

明報記者 葉子晴

根據海航披露，「13海航債」為7年期債券，於2013年4月15日發行，本金規模為11.5億元，目前存續金額約3.9億元。據海航昨晚的公告，同意議案的債券持有人僅3名，但持有總額約3.45億元人民幣債券，佔出席會議債券持有人所持有效表決權的98.26%，佔整體未償還本金88%。雖然其餘29名債券持有人均表示反對，但無阻債券展期的議案獲得通過。

同意議案債券持有人3名 佔98%表決權

此外，海航本周五（17日）有另一批「19海南航空SCP002」超短融債券到期，規模為7.5億元，海航日前公布，由於持有人已經同意給予發行人債務延期，發行人將僅在兌付日支付利息。受連串消息影響，集團一批於2022年到期的「15海航債」在上交所早市兩度臨時停牌，跌幅超過25%，債價跌穿30美元（見圖）。

海航集團原計劃於周二（14日）晚上8時至8時30分之間召開持有人會議，審議「13海航債」延期一年兌付的議案，持有人需在會議召開前1小時，發送加蓋公章的確認參會文件，亦要在晚上9時30分前發送表決結果。不過，彭博引述有關債券持有人表示，在周二下午接到電話，提醒他們要查看電郵，當晚6時30分左右就收到召開持有人會議的通知，由於已是下班時間，無法在半小時內完成蓋公章等參會程序，因此未有投票權。據內地媒體披露，當晚債權人會議上群情洶湧，多名投資者均直指海航應破產重整。

會議群情洶湧 多名投資者指海航應破產重組

新冠肺炎嚴重衝擊航空業，為海航的流動性帶來挑戰。內地民航局昨日表示，今年首季累計航空業虧損398.2億元，其中航空公司虧損336.2億元，季內旅客運輸量7407.8萬人，按年跌53.9%，若單計3月運客量1513萬人，更是按年大瀉逾七成。

民航局新聞發言人熊杰表示，疫情衝擊航空業，當局正積極應對疫情的打擊，為民航企業紓困，精準有序推動復工復產。他續稱，隨着各地開始復工復產，3月航班量會有所恢復，但料未來仍持續徘徊低位。