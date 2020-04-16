內地客交易宗數跌八成

集團指出，新冠肺炎在全球急速擴散，重創環球經濟，難以獨善其身，計及終止的新加坡零售業務，整體零售及批發業務營業額按年下跌56.5%。港澳方面，本地客及內地客的每宗交易平均金額分別下跌19.9%及上升2.8%，不過顧客組合比例轉變，本地客每宗交易平均金額較少，但交易宗數佔大多數，令整體每宗交易平均金額下跌34.6%至229元。

集團又指，港澳政府實施多項限制人流出入境措施，控制疫情傳播，令內地旅客人數大跌，拖累第四季內地客的交易宗數急劇下降。此外，由於澳門賭場停業兩周、香港部分邊境鐵路站關閉及業務需求大減，部分店舖於1月底起暫停營業或縮短營業時間，減低集團的店舖營運成本之餘，亦令銷售下降。

集團下半財年已關閉9間店舖以節省租金開支，未來將繼續縮減香港店舖網絡，向未約滿的業主尋求短期租金減免。截至今年3月底止，集團在港澳市場共經營112間分店，較去年12月底淨減少3間分店，內地及馬來西亞分別有44間及79間分店。

安踏品牌上季零售倒退逾兩成

另外，安踏（2020）公布今年首季營運數據，安踏品牌零售額按年倒退20%至25%；FILA品牌亦錄得中單位數負增長；DESCENTE、KOLON SPORT等品牌零售額按年錄高單位數負增長。安踏昨收報61.6元，升3.53%。