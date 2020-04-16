美股早段跌 恒指夜期曾失二萬四

三桶油領跌 「ATM」逆市升

隔夜國際油價大跌逾一成，三桶油領跌，中石化（ 0386 ）跌3.96%，收報3.88元；中石油（ 0857 ）跌4.14%，收報2.78元；中海油（ 0883 ）跌5.18%，為跌幅最大藍籌，收報8.23元。匯控（0005）昨日於「U盤」被質低，以全日低位40.6元收市，跌2.05%；友邦（1299）跌2.23%，收報70.3元。

近日反彈由三大科網股「ATM」帶領，三股昨早一度突破關鍵水平，但尾市均自高位回落。騰訊（0700）昨日曾升至400.6元，收市則報395元，無升跌；阿里巴巴（9988）盤中曾見201.2元，收報197.9元，微升0.5%；美團（3690）最高見100.5元，收報97.85元，升0.1%。網絡醫療股平安好醫生（1833）及阿里健康（0241）雙雙破頂，分別升4.43%及0.75%，收報94.25元及16.22元。

專家：疫情見曙光 情况仍複雜

上海商業銀行財資研究主管林俊泓表示，疫情似乎迎來春天，但經濟復蘇並非如同「開燈」般簡單，情况是複雜的。他反問：「如果（各處）解封在即，為何我們更加依賴科網平台？」他認為，市場若放棄上半年而注目下半年，那麼以科技巨頭為首的升市就令人費解。