經濟

人行MLF放水千億兼降利率

【明報專訊】人行早前公布的定向降準已於昨日實施，釋放長期資金2000億元（人民幣．下同），同日展開1年期中期借貸便利（MLF）操作1000億元，並將利率下調20個基點（100個基點等於1厘）至2.95厘。有分析指，1年期MLF利率仍高於同期的上海銀行同業拆息（SHIBOR），市場未必需要該筆資金，相信MLF的主要作用在於引導市場利率下行，包括即將於下周一（20日）公布的貸款市場報價利率（LPR）。

降幅較2月多一倍

人行自新冠肺炎爆發以來，已多次藉下調市場各種利率救市（見表）。昨日是人行今年第二次下調MLF利率，亦是近半年來第三次。是次大幅調低20個基點，較2月份的降幅多10個基點。而本周五（17日）將有2000億元MLF到期。昨日人民幣匯率下跌，截至晚上11時，在岸價跌181點子（1元等於1萬點子）至7.0666，離岸價跌230點子至7.07。

人幣跌 離岸價見7.07

信銀國際首席經濟師廖群表示，由於內地早於1月便開始爆發疫情，嚴重打擊今年首季的國內經濟表現，人行是次加碼放水反映當局將利用更密集及寬鬆的貨幣調控工具，實現第二季經濟增長的復蘇，因此MLF利率大幅下調目的明顯是要引導LPR（貸款市場報價利率）下行，促使銀行調低貸款利率，從而降低企業的融資成本。

廖群：中央力谷次季復蘇

至於LPR的下降幅度，他認為要取決於銀行及企業的實際融資需求，但強調現時放水力度尚未足夠，預計從第二季起人行的調節力度將進一步加大，包括繼續逐步實行全面或定向降準、進行逆回購、持續調低MLF利率等，並將大力投資新經濟基建如5G及大數據等，以刺激整體的經濟快速增長。

交通銀行金融研究中心高級研究員陳冀指出，MLF利率下調，配合定向降準第一階段落地，從價格和數量兩端同時發力，強化了引導市場利率進一步下行的信號，以服務當前搶復工等金融需求。本周五有2000億元MLF到期，本月24日還有2674億元TMLF（定向中期借貸便利）到期，陳冀表示，未來幾天市場流動性並不存在太大壓力，預計央行使用逆回購或者其他工具對冲或淨投放。

相關字詞﹕降準 人行 人民銀行 放水 中期借貸便利

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