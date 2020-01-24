經濟

細價新股連環挫 MOG首掛即腰斬 跌五成逾兩年最傷 分析：疫市難「圍飛」

【明報專訊】新冠肺炎疫情無阻細價新股赴港上市，但股價各走極端，馬來西亞「眼鏡股」MOG（1942）昨日掛牌，接近全日低位收市，收市較招股價插五成；同於昨日掛牌的清潔用品股滿貫集團（3390）收市亦挫逾35%。兩隻新股各有逾1.5萬散戶「博運氣」，其中MOG散戶每手帳面蝕1000元，兩名頂頭槌大戶各蝕61.8萬元；滿貫最大一宗認購更蝕近150萬元（見表），如果兩隻新股也有認購，恐怕昨日重傷收場。

明報記者 李哲毅

至於同日掛牌的另一細價股智中國際（6063）卻命運相反，收市勁升逾一倍，每手帳面賺3520元。

智中國際升逾倍 每手賺3520元

昨日3隻新股榮辱互見，MOG開報0.81元，較招股價1元低19%，全日反覆向下，臨近收市曾低見0.495元，收報0.5元。滿貫集團開市報1.28元，較1.49元招股價低14.09%，最後以全日低位0.96元收市。表現最亮麗的智中國際開市報0.5元，較0.25元招股價高出1倍，午後曾低見0.495元，但臨近尾市高見0.75元，收報0.69元，成交額8040萬元。

MOG是昨日表現最差新股，但其超購倍數則高達39倍，是3隻新股之中最熱，共有約1.59萬散戶入表申購，當中有兩名頂頭槌大戶認購上限625萬股，最終獲發123.6萬股，若未沽貨的話，不計手續費及利息支出，估計大戶每人已要蝕61.8萬元。

滿貫集團則超購5.8倍，共有約1.57萬散戶入飛，雖然無人借盡孖展頂頭槌，但認購最多股份的散戶中籤率超過56%。該散戶認購500萬股，獲發282.8萬股，未計手續費及利息支出，估計該大戶昨日蝕近150萬元。

宏高證券投資經理梁杰文認為，現時不乏殼股來港上市，這些新股集資額較細，業務欠缺增長空間，如果公開發售部分觸發回撥機制，分配更多股份予散戶，加上國際配售反應較差，該細價新股多半會下挫。

梁杰文又指，新股及大市投資氣氛相對獨立，很多新股在疫症期間上市照樣跑出，例如醫藥、知名品牌和物管股等，九毛九（9922）股價表現硬淨；投資者可留意新股所屬板塊，無概念、無前景的新股要小心，同時觀察機構投資者認購反應。在「疫市」之下，現時新股配售難以做到市好時的「圍飛」效果。

港交所（0388）收緊殼股活動，但近年繼續有殼股排隊上市，梁杰文估計，這些殼股在2至3年前已鋪排上市，上市費用成為已出之物，寧願調高配售佣金完成上市，「起碼不用total loss或者可以打和」。

對於MOG及滿貫表現欠佳，耀才行政總裁許繹彬則認為，這兩隻新股不屬熱門板塊，所以表現較落後，而智中國際是因配售反應不錯，帶動股價表現。

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