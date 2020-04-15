首域投資香港Peter Meany：基建行業受疫情衝擊較小

【明報專訊】新冠肺炎在全球造成多大的經濟損害還未能估算出來，惟全球政府開始推出量寬，同時有機會大興土木以推動經濟增長。首域投資（香港）基金經理Peter Meany管理全球基建基金，在2月時輕微調動其投資組合，其中減少機場行業比重。組合中發射塔行業表現最佳，因為投資者均憧憬美國流動電訊公司發射塔服務中期的資本開支將強勁，加上美國第三大營運商T-Mobile與無線通信公司Sprint的合併計劃取得進展，為發射塔業表現帶來支持。
在基建行業中，以客運量急跌的機場業表現最差，例如悉尼機場在2月時客流量的跌幅與2003年SARS時期相若，因為全球主要國家也實施封關措施以阻止疫症蔓延。由於近期投資者情緒較為恐慌，拖累公共事業板塊下跌，但Peter Meany預期公用事業盈利狀况具防守力，而且債券孳息率回落。若經濟在未來數月放緩，公共事業提供基本服務和專注本土的特性，相信其股價表現會比多數行業為佳。
發射塔業務難受疫情影響
他表示，組合中表現最佳屬發射塔營運商SBA Communications（美股： SBAC）。因為受惠美國聯邦法院駁回針對流動電訊公司T-Mobile與Sprint合併建議的法律挑戰，消息刺激SBA Communications股價揚升。法院的裁決為美國發射塔業的未來投資帶來正面影響。
公共事業受新冠肺炎的影響應會最小，尤其是擁有受監管網絡的公司，其業務收益與用量脫鈎。部分增長型公共事業面對一項較次要的風險——供應鏈中斷，例如太陽能電池板。無線發射塔業亦可能出現若干5G設備供應鏈中斷的情况。中期而言，新冠肺炎疫情很可能突顯無線、遙距、視像通話能力的提升需要，有望為發射塔業增長帶來支持。
在基建地區之中，英國的表現最佳，當地公共事業因估值比率適中而受到支持。長遠而言，英國已訂立目標，將於2050年或之前實現淨零排放，有望在可再生能源建設和電力輸配網絡升級方面，為當地公共事業帶來龐大投資機會。表現最弱的基建地區為歐洲（英國除外）及日本，因為中國以外的新冠肺炎確診個案增加，意大利和日本成為其中兩個最受疫情打擊的國家。上述兩個地區的運輸基建股均表現遜色。
英國電力企業SSE發出公告，重申2020財年的盈利目標，並強調公司持續專注於符合低碳策略的離岸風力項目，以支持英國達成淨零排放的目標。此外，該公司目前的收益率超過5%，並表示將致力實現目前的5年股息計劃。未來數年，由於英國需要增加資本開支以接駁可再生能源至電網，以及加強並升級當地的輸電網絡，資產涵蓋英國輸電網絡的National Grid有望成為主要受惠者。Severn Trent接受英國水務業2020年至2025年監管框架後，監管前景漸見明朗，帶動其表現相對領先。
不過，美國公共事業股首季被拋售，其中American Electric Power在12月季度的業績符合市場普遍預期。然而，由於中美貿易戰令化學品和製造業公司的表現受壓，導致American Electric Power的工業客戶的用電增長較預期疲弱，令投資者感到失望。可燃氣公共事業公司UGI Corp在3月季度初期出現走弱迹象，導致股價表現落後。歐洲和北美洲今年初天氣較往常溫暖，預期對UGI Corp丙烷業務3月季度的盈利造成負面影響；管道產能定價疲弱亦可能削弱該公司能源服務業務分部的收益。
機場客運鐵路業最脆弱
Peter Meany表示，基金近期沽售加拿大能源基建公司Enbridge。雖然基建行業亦受到新冠肺炎影響。他仍然預期，基建業憑藉提供日常基本服務，以及業務以合約或受監管形式進行，受疫情影響較其他行業為低。運輸業很可能成為最受打擊的基建行業，當中以機場和客運鐵路業最為脆弱。管道業一般屬於已訂約或受監管資產，因此短期內現金流應不會受影響。儘管如此，由於商品價格下跌對增長前景帶來影響，加上交易對手風險升溫，能源管道股可能會表現遜色。
龍彩霞 明報記者
[龍彩霞 基金特區]
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