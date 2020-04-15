首域投資香港Peter Meany：基建行業受疫情衝擊較小

在基建行業中，以客運量急跌的機場業表現最差，例如悉尼機場在2月時客流量的跌幅與2003年SARS時期相若，因為全球主要國家也實施封關措施以阻止疫症蔓延。由於近期投資者情緒較為恐慌，拖累公共事業板塊下跌，但Peter Meany預期公用事業盈利狀况具防守力，而且債券孳息率回落。若經濟在未來數月放緩，公共事業提供基本服務和專注本土的特性，相信其股價表現會比多數行業為佳。

發射塔業務難受疫情影響

他表示，組合中表現最佳屬發射塔營運商SBA Communications（美股： SBAC）。因為受惠美國聯邦法院駁回針對流動電訊公司T-Mobile與Sprint合併建議的法律挑戰，消息刺激SBA Communications股價揚升。法院的裁決為美國發射塔業的未來投資帶來正面影響。

公共事業受新冠肺炎的影響應會最小，尤其是擁有受監管網絡的公司，其業務收益與用量脫鈎。部分增長型公共事業面對一項較次要的風險——供應鏈中斷，例如太陽能電池板。無線發射塔業亦可能出現若干5G設備供應鏈中斷的情况。中期而言，新冠肺炎疫情很可能突顯無線、遙距、視像通話能力的提升需要，有望為發射塔業增長帶來支持。

在基建地區之中，英國的表現最佳，當地公共事業因估值比率適中而受到支持。長遠而言，英國已訂立目標，將於2050年或之前實現淨零排放，有望在可再生能源建設和電力輸配網絡升級方面，為當地公共事業帶來龐大投資機會。表現最弱的基建地區為歐洲（英國除外）及日本，因為中國以外的新冠肺炎確診個案增加，意大利和日本成為其中兩個最受疫情打擊的國家。上述兩個地區的運輸基建股均表現遜色。

英國電力企業SSE發出公告，重申2020財年的盈利目標，並強調公司持續專注於符合低碳策略的離岸風力項目，以支持英國達成淨零排放的目標。此外，該公司目前的收益率超過5%，並表示將致力實現目前的5年股息計劃。未來數年，由於英國需要增加資本開支以接駁可再生能源至電網，以及加強並升級當地的輸電網絡，資產涵蓋英國輸電網絡的National Grid有望成為主要受惠者。Severn Trent接受英國水務業2020年至2025年監管框架後，監管前景漸見明朗，帶動其表現相對領先。

不過，美國公共事業股首季被拋售，其中American Electric Power在12月季度的業績符合市場普遍預期。然而，由於中美貿易戰令化學品和製造業公司的表現受壓，導致American Electric Power的工業客戶的用電增長較預期疲弱，令投資者感到失望。可燃氣公共事業公司UGI Corp在3月季度初期出現走弱迹象，導致股價表現落後。歐洲和北美洲今年初天氣較往常溫暖，預期對UGI Corp丙烷業務3月季度的盈利造成負面影響；管道產能定價疲弱亦可能削弱該公司能源服務業務分部的收益。

機場客運鐵路業最脆弱

Peter Meany表示，基金近期沽售加拿大能源基建公司Enbridge。雖然基建行業亦受到新冠肺炎影響。他仍然預期，基建業憑藉提供日常基本服務，以及業務以合約或受監管形式進行，受疫情影響較其他行業為低。運輸業很可能成為最受打擊的基建行業，當中以機場和客運鐵路業最為脆弱。管道業一般屬於已訂約或受監管資產，因此短期內現金流應不會受影響。儘管如此，由於商品價格下跌對增長前景帶來影響，加上交易對手風險升溫，能源管道股可能會表現遜色。

龍彩霞 明報記者

[龍彩霞 基金特區]